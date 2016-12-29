Олег Королев вошел в ТОП 20 рейтинга губернаторов-блогеров по итогам 2016 года

Губернатор Липецкой области Олег Королев вошел в двадцатку самых популярных глав регионов, ведущих блог, по итогам 2016 года. Об этом сообщается в исследовании "Медиалогии".

Олег Королев занял 14 место с индексом цитирования 95,11. Он имеет личный сайт и страницы в "Живом журнале" и Twitter.

Лидерами итоговой таблицы стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым). На четвертом месте расположился губернатор Московской области Андрей Воробьев, на пятом – глава Татарстана Рустам Минниханов.

Рейтинг построен на индексе цитируемости "Медиалогии" - показателе, учитывающим количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ и влиятельность источника. Список глав регионов-блогеров составлен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая состоит из более 36,5 тыс. источников, включая телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.