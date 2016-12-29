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Олег Королев вошел в ТОП 20 рейтинга губернаторов-блогеров по итогам 2016 года

Регионы Центральный федеральный округ Новости Липецкой области
29 декабря, 17:06 UTC+3
Глава Липецкой области занял 14 место с индексом цитирования 95,11
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

Губернатор Липецкой области Олег Королев вошел в двадцатку  самых популярных глав регионов, ведущих блог, по итогам 2016 года. Об этом сообщается в исследовании "Медиалогии".

Олег Королев занял 14 место с индексом цитирования 95,11. Он имеет личный сайт и страницы в "Живом журнале" и Twitter.

Лидерами итоговой таблицы стали Рамзан Кадыров (Чечня), Сергей Собянин (Москва) и Сергей Аксенов (Крым). На четвертом месте расположился губернатор Московской области Андрей Воробьев, на пятом – глава Татарстана Рустам Минниханов.

Рейтинг построен на индексе цитируемости "Медиалогии" - показателе, учитывающим количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ и влиятельность источника. Список глав регионов-блогеров составлен на основе базы СМИ системы "Медиалогия", которая состоит из более 36,5 тыс. источников, включая телевидение, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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