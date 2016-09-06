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Новый музей открылся в Городце в рамках празднования его 864-летия

Регионы Приволжский федеральный округ Новости Нижегородской области
6 сентября, 12:42 UTC+3
Музей «Городец на Волге» стал уже 45-м в Городецком районе
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© Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новый музей "Городец на Волге" открылся в рамках празднования 864-летия Городца. Мероприятие посетил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

"Губернатор посетил музей "Городец на Волге", где осмотрел частную коллекцию старинных монет, предметов одежды и быта чиновников дореволюционной эпохи, собрание картин современных художников", - говорится в сообщении.

Как отмечается в материале, "Городец на Волге", рассказывающий об истории города, стал уже 45 музеем в Городецком районе.

"Очень рад сегодня вместе с вами отмечать День рождения славного города Городца, который в старину называли Малый Китеж. Это один из старейших городов нашей Нижегородской области. Меня восхищает, сколько здесь музеев: музей самоваров и музей добра, и краеведческий музей. Многие поколения городчан смогли сохранить эту красоту. А сколько промыслов развивается – можно попробовать себя в золотном шитье, городецкой росписи, резьбе по дереву", - цитирует пресс-служба Валерия Шанцева.

По словам министра культуры Нижегородской области Сергея Горина, чьи слова приводятся в материале, благодаря новым выставкам и экспозициям интерес к истории региона с каждым годом растет как у местных жителей, так и туристов. Он добавил, что в Первомайске в ближайшее время откроется центр культуры площадью более 3 тыс. кв. м, а в 2017 году - культурный центр в Дивееве, планируется также отреставрировать городецкий историко-краеведческий музей.

В завершении официальных торжеств глава региона возложил цветы к памятнику Александру Невскому.

Городец — один из древнейших русских городов на Средней Волге, возник во второй половине XII как крепость для защиты рубежей Владимирской Руси. В 1263 году на пути из Золотой Орды в Городце умер владимирский князь Александр Невский. 

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