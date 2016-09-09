Южный обход Нижнего Новгорода запустят 14 сентября

Движение по объездной трассе Южный обход Нижнего Новгорода запустят на следующей неделе. Об этом сегодня сообщил журналистам губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев в ходе инспекции строительства дороги.

"Для всех видов транспорта движение по Южному обходу начнется со следующей среды с 15.00", - сказал Шанцев. По его словам, сегодня рабочая комиссия признала третью очередь трассы, строительство которой велось в последние годы, готовой к эксплуатации. Специалисты проверили ширину дороги, установку ограждений, нанесение разметки и провели замеры толщины трассы. По словам представителя генподрядчика, "все показатели соответствуют нормативам и проекту".

"По госконтракту гарантия составляет пять лет. Однако мы уверены, что третья очередь Южного обхода прослужит как минимум в два раза дольше", - сказал замгендиректора компании-подрядчика Дмитрий Лебедев.

"В ближайшие дни мы сдадим третью очередь Южного обхода, после чего весь транзит на Казань будет выведен за пределы города. В сентябре первый автомобиль проедет по новому Борскому мосту, а в конце года планируем пустить там рабочее движение. Чтобы полностью разгрузить кировское направление в будущем году также начнем строительство дороги от Неклюдова до Золотова", - отметил замгубернатора, министр строительства региона Антон Аверин.

Объездную трассу вокруг Нижнего Новгорода запустят на год раньше срока - осенью 2016 года. Введение дороги в эксплуатацию даст возможность вывести за пределы города 35 тыс. автомобилей, которые сейчас ежесуточно транзитом идут через Нижний Новгород, отмечал ранее Шанцев. Он добавил, что в 2017 году федеральные структуры планируют заложить финансирование на строительство четвертой очереди Южного обхода, которая позволит полностью вывести весь транзит из Нижнего Новгорода, Кстова, и большинства близлежащих населенных пунктов.

Строительство Южного обхода Нижнего Новгорода было начато в 1984 году. Первая и вторая очереди протяженностью 30 км строились 24 года. Работы по строительству третьей очереди протяженностью 14,6 км в 2010-2013 г. осуществлялись только за счет средств областного бюджета. В 2014 году возобновлено финансирование из федерального бюджета, изначально по контракту завершить работы на объекте планировалось в 2017 году, общая стоимость строительства третьей очереди Южного обхода - более 6,7 млрд руб.