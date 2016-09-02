Набережные реки Волхов протяженностью 20 км обустроят в Великом Новгороде

Концепцию обустройства набережных реки Волхов в Великом Новгороде протяженностью 20 км сегодня представили на общественных слушаниях, сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

"Идей много. Все они будут рассмотрены рабочей группой. Важно одно: мы начали работать в этом направлении. Будет сложно. Но мы хорошо понимаем, что драйвер экономики областного центра - это туризм. Развитие набережных и прилегающих к ним территорий даст хороший толчок для дальнейшего его развития, а также сферы услуг и торговли", - приводит пресс-служба слова первого заместителя губернатора Новгородской области Вероники Мининой.

Согласно концепции набережные планируется разбить на функциональные зоны, в которых разместятся летние кафе и рестораны, магазины, обзорные площадки, причалы для маломерных судов и другие объекты. Накануне на встрече с журналистами губернатор Новгородской области Сергей Митин заявил, что общая стоимость реконструкции может составить 10 млрд руб.

"Общий объем инвестиций примерно 10 млрд руб. Пока мы имеем концепцию, разработка самого проекта может обойтись в сумму от 500 млн до 1 млрд руб. Когда он будет готов, обратимся за федеральным финансированием, поддержка на уровне руководства государства у нас есть. Будем привлекать и средства бизнеса", - сказал Сергей Митин, отметив, что стоимость проекта для бюджета станет снижаться, поскольку свой вклад готовы внести собственники компаний, расположенных на набережной. Ранее глава региона обсудил идею обновления прибрежных зон Волхова с президентом Владимиром Путиным и заручился его поддержкой.

Сергей Митин также подчеркнул, что в новой концепции будет учтена разработка института "Новгородгражданпроект", сделанная в 2013 году за 42 млн руб. По замыслу архитекторов, на прогулочной аллее выложат из булыжника и прочих видов камня гигантскую карту Севера Европы с обозначением 29 главных ганзейских городов.

Как отметили в пресс-службе, Великий Новгород входит в список самых популярных городов для путешествий. Туристический поток превышает 200 тыс. человек и ежегодно растет на 8-10%. Количество посетителей объектов экскурсионного показа – более 920 тыс. человек в год. С 2015 года Великий Новгород включен в состав межрегионального историко-культурного и туристического проекта "Серебряное ожерелье России".