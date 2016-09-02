Новый детский сад на 160 мест откроют в поселке Шимск

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Новый детский сад на 160 мест откроют в поселке ШимскНовости Новгородской области 2 сентября, 18:28
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Новый детский сад на 160 мест в поселке Шимск Новгородской области, который начнет работу через два месяца, обеспечит 100% доступность дошкольного образования в Шимском районе. Об этом заявил глава региона Сергей Митин на церемонии сдачи объекта в эксплуатацию.
"За последние годы в области создано больше 3,5 тыс. дополнительных мест в образовательных учреждениях. С вводом в строй нового детского сада закрывается очередь и в поселке Шимск. Этот садик - наиболее современный и самый красивый из тех, что мы недавно строили. Я благодарен президенту нашей страны, по инициативе которого проводится такая масштабная работа", - сказал губернатор.
Строительство детского сада обошлось почти в 200 млн руб. Его смогут посещать дети в возрасте от двух месяцев до семи лет. Работать в учреждении будут 10 педагогов, восемь помощников воспитателя и шесть работников обслуживающего персонала. Здесь планируется организовать логопедическую службу, что позволит своевременно выявлять и корректировать имеющиеся речевые нарушения у детей.