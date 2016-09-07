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ИКЕА запустила крупнейшую в РФ фабрику мебели под Великим Новгородом

Регионы Северо-Западный федеральный округ Новости Новгородской области
7 сентября, 16:23 UTC+3
Ежегодно предприятие будет выпускать 7 млн изделий
Материал из 1 страницы
© С.Суфтин

Шведская ИКЕА запустила производство мебели на своей крупнейшей в России фабрике под Великим Новгородом, инвестиции в создание которой составили около 4 млрд руб., сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

"Фабрика по производству мебели - крупнейшее капиталовложение ИКЕА в новые производственные мощности на территории России. Объем инвестиций составил около 4 млрд руб. Ежегодно на фабрике будут выпускаться 7 млн товарных единиц. На первом этапе это будут каркасы гардеробов, в ближайшие месяцы продуктовую линейку дополнят каркасами кухонь", - говорится в сообщении.

Как отметил на церемонии открытия предприятия губернатор Новгородской области Сергей Митин, реализация такого масштабного проекта стала возможной благодаря сложившимся доверительным отношениям между руководством концерна и правительством области.

"Руководство компании, несмотря на все сложности в международных отношениях, построило фабрику именно в Новгородской области. Это стало возможным только благодаря доверию компании к нашей стране, к президенту России, правительству Новгородской области и людям, которые готовы работать на благо нашего общества и наших жителей. Уверен, что наша совместная работа принесет пользу и компании, и жителям области, и населению наших двух стран", - сказал Сергей Митин.

На ближайшее время это последние большие вложения в производственные площадки в России, заявил гендиректор "ИКЕА Индастри групп" в России Лейф Хультман. "Инвестиций такого масштаба (в России. - ТАСС) мы пока не планируем. В настоящее время мы вкладываем деньги в модернизацию существующего завода по производству ДСП (находится в Великом Новгороде. - ТАСС)", - заявил он, уточнив, что новая мебельная фабрика под Великим Новгородом позволит на 50% нарастить объемы производства товаров для дома российского подразделения ИКЕА.

Общая площадь новой фабрики составляет 50 тыс. кв. м. Производство ведется на 14 автоматизированных линиях с использованием семи роботов. Пока на предприятии работают 150 человек. При увеличении заказов здесь планируется создать еще 100 рабочих мест, поясняется в материале пресс-службы.

ИКЕА в Новгородской области

В подразделении "ИКЕА Индастри Новгород" трудятся более 500 сотрудников. В него входят мебельная фабрика и завод по производству ДСП.

Как рассказал корреспонденту ТАСС губернатор Новгородской области, запуск фабрики позволит расширить сотрудничество с ИКЕА новгородских лесозаготовительных предприятий, а также увеличить поступления в бюджет. По данным областного правительства, в 2015 году налоговые поступления от "ИКЕА Индастри Новгород" составили 180 млн руб. Сейчас в правительстве рассматривают проект по налоговым льготам для этого предприятия.

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