На реконструкцию церкви Николы на Липне в Новгородской области выделят более 19 млн руб.

На реконструкцию церкви Николы на Липне в Новгородской области, которую в минувшую субботу осмотрели президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев, из федерального бюджета выделят более 19 млн руб. Об этом сообщил глава региона Сергей Митин на аппаратном совещании в правительстве.



"В минувшую субботу во время визита мы обсудили с Дмитрием Анатольевичем несколько вопросов, в том числе реконструкцию храма на острове Липно. Председатель правительства поддержал наши предложения. Уже сегодня я по телефону разговаривал с министром культуры Владимиром Мединским, и он сообщил, что на создание проекта и реконструкцию церкви будет выделено 19,4 млн руб.", - сказал Сергей Митин, добавив, что Владимир Мединский планирует посетить Новгородскую область 25 сентября.



В субботу, 10 сентября, Владимир Путин и Дмитрий Медведев побывали на острове Липно и осмотрели церковь. Также они совершили прогулку на катере по озеру Ильмень и пообщались с рыбаками.



Церковь Николы на Липно находится в 9 км от Великого Новгорода на острове в дельте реки Мста. Ее строительство началось в 1292 году по заказу архиепископа Климента. Церковь является первым каменным храмом, построенным в Новгородской республике после татаро-монгольского нашествия на Русь. В годы Великой Отечественной войны здание подверглась серьезным разрушениям и было восстановлено в 1956 году.

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