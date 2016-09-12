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На реконструкцию церкви Николы на Липне в Новгородской области выделят более 19 млн руб.

Регионы Северо-Западный федеральный округ Новости Новгородской области
12 сентября, 18:32 UTC+3
В минувшую субботу церковь осмотрели президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев
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Губернатор Новгородской области Сергей Митин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время посещения церкви Николы на Липне

Губернатор Новгородской области Сергей Митин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин (слева направо) во время посещения церкви Николы на Липне

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

На реконструкцию церкви Николы на Липне в Новгородской области, которую в минувшую субботу осмотрели президент Владимир Путин и председатель правительства Дмитрий Медведев, из федерального бюджета выделят более 19 млн руб. Об этом сообщил глава региона Сергей Митин на аппаратном совещании в правительстве.

"В минувшую субботу во время визита мы обсудили с Дмитрием Анатольевичем несколько вопросов, в том числе реконструкцию храма на острове Липно. Председатель правительства поддержал наши предложения. Уже сегодня я по телефону разговаривал с министром культуры Владимиром Мединским, и он сообщил, что на создание проекта и реконструкцию церкви будет выделено 19,4 млн руб.", - сказал Сергей Митин, добавив, что Владимир Мединский планирует посетить Новгородскую область 25 сентября.

В субботу, 10 сентября, Владимир Путин и Дмитрий Медведев побывали на острове Липно и осмотрели церковь. Также они совершили прогулку на катере по озеру Ильмень и пообщались с рыбаками.

Церковь Николы на Липно находится в 9 км от Великого Новгорода на острове в дельте реки Мста. Ее строительство началось в 1292 году по заказу архиепископа Климента. Церковь является первым каменным храмом, построенным в Новгородской республике после татаро-монгольского нашествия на Русь. В годы Великой Отечественной войны здание подверглась серьезным разрушениям и было восстановлено в 1956 году.

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