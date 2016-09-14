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В новом микрорайоне Великого Новгорода сданы первые четыре дома

Регионы Северо-Западный федеральный округ Новости Новгородской области
14 сентября, 17:39 UTC+3
Всего здесь построят 100 тыс. кв. м жилья
Материал из 1 страницы
© В.Левицкий

Вручение ключей владельцам квартир в первых четырех домах нового микрорайона "Аркажская слобода" состоялось в среду в Великом Новгороде. Как сообщил в ходе мероприятия губернатор Новгородской области Сергей Митин, застройщик планирует возвести здесь многоэтажные дома общей площадью 100 тыс. кв. м.

"Первые четыре дома - это только начало очень крупного социального проекта, который реализуется в Великом Новгороде. Всего здесь планируется построить 100 тыс. кв. м жилья. Радует, что новые дома уже с социальной инфраструктурой — детской площадкой, готовой дорогой. Район имеет огромные перспективы, потому что места очень много, вопрос с инженерными сетями уже решен, рядом центр города и в то же время Юрьевский монастырь, в целом, прекрасная территория для жизни и отдыха", - сказал Сергей Митин.

Участники церемонии посадили на придомовой территории канадские клены и осмотрели одну из квартир, уточнили в пресс-службе правительства Новгородской области.

Возведение микрорайона "Аркажская слобода" началось в 2011 году, из-за дефицита средств и увеличения стоимости строительства в течение нескольких лет работы велись низкими темпами. С 2014 года партнером проекта стал Сбербанк России, вложивший в объект около 1,5 млрд руб. До конца 2016 года застройщик планирует ввести в строй 29 тыс. кв. м жилья.

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