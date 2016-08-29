Электронный дискаунтер "Ситилинк" открыл магазин в Новосибирске

Один из крупнейших игроков на российском рынке электронной онлайн-торговли – "Ситилинк" - открыл первый в Новосибирской области магазин.

В ближайшие годы компания намерена войти и в другие города Западной Сибири.

"Открыться в Новосибирске мы планировали очень давно. Мы более пяти лет рассматривали этот регион, но из-за нашей специфики подходящее помещение не могли найти достаточно долго. Большая удача, что удалось подобрать помещение для магазина в нашем формате, уверены, что он будет удобен покупателю", - сказал ТАСС генеральный директор компании "Ситилинк" Михаил Славинский.

Магазин состоит из торговой зоны и склада общей площадью 900 кв. м. В торговом зале установлены терминалы, с помощью которых покупатели могут выбрать интересующий их товар и получить его со склада. Также в магазине можно забрать товар, ранее заказанный на сайте "Ситилинка".

Торговая точка в Новосибирске несколько меньше, чем в других городах, поскольку здесь компания располагает крупным распределительным складом, и держать весь товар на территории магазина нет необходимости.

"Здесь сейчас можно сделать выбор более чем из 6 тыс. товаров, которые доступны сразу, на складе. Одновременно с этим здесь вы можете заказать здесь что-то с нашего распределительного склада – это более 15 тыс. позиций. Наконец, здесь, через терминалы, а также через наш сайт доступен весь ассортимент нашей компании – порядка 40 тыс. позиций", - пояснил Славинский. Он пояснил, что Новосибирск станет опорным пунктом для дальнейшего развития компании в Сибири, в частности, открытия магазинов в крупных городах и пунктов выдачи товара площадью порядка 20 кв. м – в небольших.

"Ситилинк" http://www.citilink.ru – один из крупнейших игроков на российском рынке электронного онлайн-ритейла. Оборот сети в 2015 году составил 36,5 млрд рублей. Помимо интернет-магазина, компания представлена 29 магазинами различного формата в 22 городах России, а также 300 пунктами выдачи товара в 200 городах.