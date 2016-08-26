САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 АВГУСТА 2016/ Пресс-служба Музея театрального и музыкального искусства/. Этнический фестиваль "Музыки мира" открылся в Шереметевском дворце. Петрозаводский проект Yarga Sound System, бурятскую группу "Намгар" и петербургского гусляра-виртуоза Максима Анухина с интересом слушали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, другие высокие гости, друзья и партнеры фестиваля.

В приветственном слове Георгий Полтавченко сказал: "Этот фестиваль по праву проводится в Петербурге. У нас проживают представители более 140 национальностей и все они привносят свои культурные традиции, которые сплетаются в уникальное явление - культуру Санкт-Петербурга и, шире, России. Мы очень дорожим тем, что сегодня сюда приехали музыканты из Тывы, Горного Алтая, Бурятии, соседи из Карелии, благодарны за возможность послушать виртуозов, которые бережно хранят самобытные традиции разных народов. Я уверен, что фестиваль расширит свои границы, к нам будут приезжать мастера из других регионов России и других стран".

Директор Музея театрального и музыкального искусства Наталья Метелица подчеркнула, что фестиваль "Музыки мира" призван популяризировать крупнейшую в России коллекцию музыкальных инструментов, которую хранит Шереметевский дворец: "Наша задача – чтобы инструменты из коллекции, которая начала складываться еще в эпоху Александра III, зазвучали. Реставрация наших раритетов – нелегкое дело, более того, на некоторых инструментах коллекции сейчас уже никто не играет, секреты исполнительства утрачены. Однако, две трети фондов состоят из инструментов разных народов мира, и мы нашли решение: организовали фестиваль, на котором этнические коллективы представляют эти инструменты в современном музыкальном контексте, часто в современных обработках. В музыке не бывает больших и малых народов. Этнические инструменты, голос – это ведь душа народа. Эти души мы и будем узнавать на фестивале "Музыки мира".

Основная программа фестиваля "Музыки мира" пройдет 27 и 28 августа на парадном дворе Шереметевского дворца, в его экспозициях и концертном зале. Два концерта-марафона на открытом воздухе представят слушателям широкую палитру музыкальных направлений – от тувинского рока в исполнении группы «ЯТ-ХА» во главе с легендарным Альбертом Кувезиным до транс-авангарда на электрогуслях, от песен псковщины и новгородчины в исполнении ансамбля "Белорыбица" до бурятских и монгольских напевов группы "Намгар", от алтайских эпосов Болота Байрышева до жизнерадостного северного фолка группы "Тролль гнет ель". Творческие встречи с мастерами горлового пения и русского традиционного вокала, коллективные импровизации и открытые уроки игры на этнических барабанах, интерактивные экскурсии и занятные мастер-классы будут интересны и взрослым, и детям.

Праздник этнической музыки в старинной усадьбе графов Шереметевых на набережной Фонтанки должен стать ежегодным. В 2016 году его тема – Сибирь и Северо-Запад, в будущем Музей театрального и музыкального искусства намерен строить "культурные мосты" и между другими регионами России и мира.

Подробная программа на сайте www.theatremuseum.ru/event/fystival_muzyki_mira

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Елена Зырянова, руководитель PR службы Музея театрального и музыкального искусства

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