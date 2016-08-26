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На форуме "Россия – спортивная держава" обсудят вопросы использования информтехнологий

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26 августа, 14:37 UTC+3
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МОСКВА, 26 августа /Оргкомитет форума/. 12 октября на дискуссионных площадках VI Международного форума "Россия – спортивная держава" будут обсуждаться вопросы использования информационных технологий в системе спортивного управления и способы анализа данных, которые не поддаются обработке классическими способами по причине их больших объемов (Big Data). Деловая программа третьего дня проведения форума откроется экспертным диалогом на тему "Технологии и данные в спорте. Открытые данные - современный инструмент эффективного развития спорта".

Модератором  заседания станет директор управления интернет-технологий и обработки данных Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Юрий Валерьевич Линьков. Он расскажет присутствующим о развитии физического воспитания населения до 2030 года с учетом возможностей современных информационных технологий. В настоящее время благодаря всеобщей компьютеризации страны наблюдается активная миграция технологий спорта высших достижений в систему массового физического воспитания. Использование новейших информационных технологий позволит усовершенствовать систему взаимодействия власти, общества и бизнеса.

Основатель и владелица сети фитнес-клубов "World Class" Ольга Сергеевна Слуцкер выступит с докладом о необходимости формирования общественного мнения и мотивирования населения к занятиям спортом при помощи качественного освещения результатов собственной деятельности. К сожалению, за исключением фитнес сегмента подобная модель пока не получила широкого распространения в российском спорте.

В заседании также планируется участие директора Федерального центра подготовки спортивного резерва Константина Викторовича Вырупаева, генерального директора  АНО "Исполнительная дирекция спортивных проектов" Азата Рифгатовича Кадырова и представителей Института развития интернета (ИРИ). Также планируется, что мероприятие посетят иностранные гости, в частности, эксперт Британского Института открытых данных (Open data institute, ODI) Thomas Tharakan, который выступит с докладом о создании модели управления спортом через информационные данные.

В ходе дискуссии участники экспертного диалога поднимут вопрос о создании и использовании универсального общедоступного интернет портала, посвященного спорту.

Подробнее о VI Международном спортивном Форуме «Россия – спортивная держава»

Контакты для СМИ:

Сорокина Юлия, тел..: +7 (495) 649 3316, доб. 157, email: pr1@s-f-r.ru;

Жарова Анна, тел..: +7 (495) 649 3316, доб. 135, email: pr@s-f-r.ru.

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