Вениамин Кондратьев: курортный сбор позволит привлечь деньги для улучшения инфраструктуры

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев считает, что инициатива введения курортного сбора, озвученная сегодня в ходе заседания президиума Госсовета по развитию туризма, позволит привлечь дополнительные средства для улучшения инфраструктуры курортных территорий Кубани.

Как отметили участники заседания, одним из механизмов, с помощью которого регионы могли бы привлекать средства в бюджет, является введение курортного сбора. Он взимается разово при пересечении границы курортных территорий.

Президент подчеркнул, к этому вопросу необходимо относиться с осторожностью. "Если это делать, то очень аккуратно, не задирая платежи, незаметно для отдыхающих. Люди должны четко понимать, на что конкретно тратятся собранные средства, каков порядок контроля за этими расходами", – считает Владимир Путин.

По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, эти деньги строго должны идти на развитие курортов. По словам министра, в Совете Федерации идею введения курортного сбора поддерживают.

Кубань располагает самым крупным в России санаторно-курортным и туристическим комплексом. Поэтому, как отметил губернатор Краснодарского края, для региона вопрос введения курортного сбора имеет важное значение.

"В 2014 году край посетило 13,8 млн человек, в 2015 – 14,1 млн человек, только за восемь месяцев текущего года – уже 11 млн человек. Нагрузка на инфраструктуру растет, необходимы дополнительные средства для ее поддержания и модернизации. Курортный сбор – это мировая практика. Речь идет о разовых платежах, которые принесут те самые дополнительные доходы, которые мы сможем направить на развитие инфраструктуры, на благоустройство территории, создание пляжей, на обеспечение сервиса и безопасности. Однако, и об этом сегодня говорил президент, введение платежей нужно провести аккуратно, это должны быть суммы, которые не сильно будут бить по кошельку отдыхающих", – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани также напомнил, что ранее регион выходил с инициативой ввести курортный сбор, взимаемый при нахождении граждан в курортных территориях. Соответствующее обращение было направлено в адрес правительства страны.