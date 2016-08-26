Автопробег "Время жить в России" по маршруту Москва - Красноярск - Москва успешно завершен

25 августа завершился автопробег по маршруту Москва - Красноярск - Москва в поддержку всероссийского некоммерческого проекта "Время жить в России". Мероприятие организовано компанией "Галс-Девелопмент" и радиостанцией "Серебряный дождь". Торжественный старт автопробега состоялся 1 августа на площадке радиостанции.

"Автопробег "Время жить в России" получил самый широкий охват и буквально захватил всю Россию. На протяжении месяца мы не с неослабевающим вниманием следили за нашими героями, вместе с ними открывали для себя новые города, новых участников конкурса. Автопробег стал одной из самых ярких страниц нашего социального проекта "Время жить в России". Мы благодарим радиостанцию "Серебряный дождь" за воплощение в жизнь и блестящую реализацию нашей совместной идеи", - комментирует Ирина Бурдельная, советник президента по внешним коммуникациям "Галс-Девелопмент".

"Масштабный проект компании "Галс-Девелопмент" и радиостанции "Серебряный дождь" - автопробег "Время жить в России" помог познакомиться со слушателями из разных городов России и доказал, что у нас живут самые добрые и отзывчивые люди. Мы всерьез задумались о том, чтобы сделать эту историю ежегодной - ведь впереди еще столько неисследованных интересных мест и столько филиалов нашей радиостанции в других городах, в которых хочется побывать", - комментирует главный редактор "Серебряного дождя" Елена Майорова.

Ведущие радиостанции Александр Гусаров и Дарья Касьянова на автомобиле LADA XRAY посетили 19 городов, в числе которых Нижний Новгород, Казань, Уфа, Челябинск, Курган, Ишим, Омск, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Киров и Тверь. Всего было пройдено расстояние в 9,5 тыс. км, израсходовано 570 литров бензина, время в пути составило 180 часов. Александр Гусаров и Дарья Касьянова более 100 раз вышли в эфир с новостями автопробега, посетили восемь студий "Серебряного дождя" и подарили гостям радиостанции 200 футболок с логотипом проекта. В эфире радиостанции выступили 16 участников конкурса "Время жить в России" из Казани, Уфы, Новосибирска, Кемерова, Красноярска, Тюмени, Екатеринбурга и других городов.

На сегодняшний день в конкурсе "Время жить в России" приняли участие более 25 тыс. человек из 85 городов. По итогам 12 недель в шорт-лист конкурса вошло 96 работ. Самыми активными участниками стали жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также жители Краснодарского края, Выборга, Иркутска, Воронежа, Владивостока и других городов. Общий охват конкурса составляет более 28 млн человек.

Прием работ на всероссийский конкурс #ВРЕМЯЖИТЬВРОССИИ продлится до 6 сентября 2016 года. Участникам конкурса предлагается выложить фотографию/серию фотографий или короткое видео в своих аккаунтах в социальных сетях Facebook, Instagram, "ВКлнтакте", Twitter с заданным хештегом #ВРЕМЯЖИТЬВРОССИИ. К участию в конкурсе принимаются как профессиональные, так и любительские авторские работы. Фото- и видеоматериал должен быть отснят в России и соответствовать одной из тематик: "Время созидать в России", "Время отдыхать в России", "Время работать в России", "Время растить детей в России".

Торжественное подведение итогов состоится 20 сентября 2016 года. Победители конкурса будут награждены ценными призами, среди которых поездка на уикенд в курортный комплекс "Камелия" (г. Сочи), кроссовер LADA XRAY, а главного победителя ждет суперприз - апартаменты-студия в городском квартале "Искра-Парк" (г. Москва).

Подробности конкурса на сайте www.времяжитьвроссии.рф.

Контакты для СМИ:

Департамент внешних коммуникаций ПАО "Галс-Девелопмент":

Тел.: +7 (495) 662-66-24 доб. 5511, доб.1164, доб.1165

pr@hals-development.ru

Справка о компании:

ПАО "Галс-Девелопмент" - динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах коммерческой и жилой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основными акционерами компании являются банк ВТБ и Банк Москвы.

Компания входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет 1,6 млн кв. м. За 2014-2015 годы. компания ввела в эксплуатацию более 200 тыс. кв. м, это такие объекты, как торгово-развлекательный комплекс "ЦДМ на Лубянке", курортный комплекс "Камелия" в Сочи, элитный жилой квартал "Литератор" и комплекс лофт-апартаментов в элитном квартале Wine House в Москве. В портфеле компании находятся такие объекты, как ТРК "ЛЕТО" в Санкт-Петербурге, БЦ SkyLight, БЦ "Даниловскиий форт", гостиница "Пекин", реализация жилых кварталов "Сады Пекина", Wine House, "Театральный дом", "Наследие", "Искра-Парк", застройка 11-го участка ММДЦ "Москва-Сити" (МФК "IQ-квартал") и другие проекты в Москве и регионах. Поступления от продаж и аренды недвижимости в 2014-2015 годах составили около 48 млрд руб.

"Серебряный дождь" - информационно-развлекательная радиостанция, которая отвечает запросам современного радиослушателя, предоставляя качественный информационно-аналитический и музыкальный продукт. Радиостанция является источником независимой объективной информации для активных, самостоятельных и обеспеченных людей, тех, кто сегодня определяет развитие города и региона. Радиостанция "Серебряный дождь" впервые вышла в эфир 4 июля 1995 года. Спутниковое вещание радиостанции осуществляется более чем в 200 городах России и ближнего зарубежья.