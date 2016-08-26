Медтехнику, созданную по передовым технологиям, будут выпускать в Ульяновской области

26 августа врио губернатора Ульяновской области Сергей Морозов, генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин и председатель совета директоров – президент ООО "Холдинговая компания Чжуннэн Хуанья" Чжан Цзиньфу подписали соглашение о создании на территории региона производства медицинского оборудования.

По информации участников подписания, "Пекинская торговая компания "Ай-Ди Шидай" будет заниматься строительством предприятия и внедрением передовых технологий. Инвестором проекта выступит ООО "Холдинговая компания Чжуннэн Хуанья". Общий объем инвестиций в проект составит не менее $1,5 млрд. Его реализация будет осуществляться в несколько этапов. На первой стадии в течение полутора лет планируется, что будет построен завод по выпуску магнитных резонаторов, УЗИ с цветным дисплеем, цифрового мониторного и другого медицинского оборудования. На втором этапе инвестор планирует расширение производственных мощностей, а на третьем – построит центр исследований и разработки технологий для производства медицинского оборудования.

"Несколько лет назад мы поставили перед собой цель создать большой медицинский кластер. У нас уже есть несколько интересных проектов: совсем скоро планируется начать строительство завода по производству лекарственных средств, создаются крупнейшие медицинские центры, в том числе государственные, но нам был необходим «якорный» инвестор. И, несомненно, сегодняшний проект будет визитной карточкой этого огромного медицинского кластера", – отметил Сергей Морозов.

По его словам, новое предприятие разместится на территории особой экономической зоны. Площадь земельного участка составит 65 га, из них 60 га – для строительства завода, 5 га – для строительства общественной инфраструктуры.

"Мы внедрим в Ульяновской области передовые технологии в области медицины и создадим за весь срок реализации проекта, это пять – семь лет, порядка десяти тысяч рабочих мест", – рассказал председатель совета директоров – президент "Холдинговая компания Чжуннэн Хуанья" Чжан Цзиньфу.

"Заключенное сегодня соглашение – только начало. После прошедших переговоров с правительством Ульяновской области, у меня есть уверенность, что создание медицинского кластера у вас в регионе достигнет самого высокого уровня и международного признания, поможет внедрить передовые технологии и окажет самое положительное влияние на здоровье людей", – подчеркнул генеральный директор "Пекинская торговая компания "Ай-Ди Шидай" Юй Чжихай. По его словам, в регионе оказывается значительная поддержка в виде налоговых льгот, а также Ульяновская область имеет очень удобное расположение для реализации подобного проекта. Кроме того, китайская компания высоко оценила подход к выстраиванию отношений с инвесторами в регионе.

Как сообщили специалисты областной Корпорации развития, создание предприятия будет вестись в рамках международной программы сотрудничества "Один пояс – одна дорога", нацеленной на развитие экономических, торговых, культурных и других связей Китая с Россией.

"Для нас проект интересен тем, что относится к сфере инновационных и прорывных технологий, которые помогут нам повысить конкурентоспособность экономики Ульяновской области и выйти на новый технологический уклад. Для производства сложной медицинской техники компания будет использовать высокотехнологичное оборудование, а позднее намерена создать в нашем регионе и научно-исследовательскую базу для ведения новых разработок", – рассказал Сергей Васин.

Для справки

ООО "Холдинговая компания Чжуннэн Хуанья" (английское наименование: Sinoenergy Pan-Asia-Holdings Co,Ltd ) было создано в г. Шанхай, является государственным унитарным предприятием, относится к государственным бюджетным организациям. Штаб-квартира компании расположена в г. Шанхай.