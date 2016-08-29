Финансирование санаторно-курортного лечения жителей Ульяновской области могут увеличить

Врио губернатора Сергей Морозов поручил изыскать возможности увеличить эту статью расходов в региональном бюджете на 2017 год. Это будет способствовать росту числа ульяновцев, которые пройдут оздоровление, и развитию санаторно-курортного комплекса.

Напомним, 26 августа президент России Владимир Путин провел заседание президиума государственного совета "О мерах по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской Федерации". Глава государства отметил высокую роль здравниц в лечении и профилактике заболеваний, реабилитации больных и в целом в сохранении здоровья граждан России, их трудоспособности и активной жизни.

"Очевидно, что нам нужна полноценная, всесторонне продуманная стратегия развития санаторно-курортного комплекса страны, которая определяла бы приоритеты государственного финансирования и порядок привлечения частных средств в эту сферу", - отметил Владимир Путин.

Накануне заседания президиума Госсовета в Ульяновской области прошло совещание, посвященное вопросам развития этой отрасли.

"Мы неоднократно обсуждали вопрос создания в регионе полноценного санаторно-курортного комплекса, который должен быть объединен в большую государственную корпорацию. Новая структура позволит создать между нашими здравницами максимально прозрачные, доверительные, партнерские, а не сопернические отношения. Объединившись, они смогут повысить свою конкурентоспособность и выйти за пределы Ульяновской области, принимать отдыхающих со всей страны. А это, в свою очередь – дополнительный источник денежных средств, - отметил врио губернатора Сергей Морозов. – Будет расширено и государственное финансирование отрасли. Необходимо запланировать увеличение в бюджете следующего года объема поддержки людей, которые будут получать санаторно-курортное лечение на территории региона. Наша задача – чтобы как можно больше ульяновцев смогли улучшить здоровье и самочувствие".

Как доложила главе региона начальник Главного управления труда, занятости и социального благополучия Екатерина Сморода, дополнительные средства на санаторно-курортное лечение ульяновцев могут быть направлены уже в этом году.

"До конца года запланировано дополнительно выделить из областного бюджета порядка 36 млн рублей для приобретения путевок в санатории Ульяновской области. Дополнительное финансирование позволит в два раза увеличить количество жителей региона, прошедших лечение: будет оздоровлено порядка 3-4 тыс. федеральных льготников. Следовательно, в два раза увеличится частота предоставления им путевок на санаторно-курортное лечение", - пояснила Екатерина Сморода.

Напомним, бесплатные путевки на реабилитационное лечение предоставляются, в том числе и неработающим пенсионерам - льготникам регионального значения. Сейчас они получают услуги на базе трех социально-оздоровительных учреждений: "Сосновый бор" в Вешкайме, "Волжские просторы" в Новоульяновске и социально-реабилитационного центра имени Е.М. Чучкалова в Ундорах. Ежегодно из регионального бюджета неработающим пенсионерам предоставляются 4200 путевок на оздоровление в этих учреждениях. В 2016 году на данные цели направлено почти 53 млн рублей.

С 2017 года оздоровление жителей Ульяновской области, относящихся к региональным льготникам, будет курировать новая структура - Корпорация развития санаторно-курортного комплекса региона. Она объединит все региональные санаторно-курортные учреждения: как частные, так и государственные.

Изменится и система выдачи путевок. Если ранее региональные льготники могли пройти лечение в одном из трех государственных социально-реабилитационных центров, то теперь они смогут выбрать любое из 22 учреждений санаторно-курортного типа. В их число входят 14 частных санаториев и восемь государственных учреждений.

Корпорация будет выдавать региональным льготникам сертификаты на санаторно-курортное лечение. Сертификатом определен максимальный порог стоимости путевки, выделяемый областным бюджетом. С учетом разной стоимости лечения в санаториях с заявителем будет решаться решается вопрос дополнительной оплаты.

Как отметили специалисты профильного ведомства, внедрение подобной системы санаторно-курортного лечения позволит не только расширить количество получателей услуг, но и улучшить материально-техническую базу санаториев.

Также по поручению Сергея Морозова в регионе прорабатывается вопрос предоставления налоговых преференций санаторно-курортным учреждениям. Планируется, что снижение налоговой нагрузки позволит здравницам направлять сэкономленные средства на укрепление материально-технической базы. По итогам совещания глава региона также поручил разработать предложения по новой системе оздоровления граждан старшего поколения на базе летних лагерей.