Гражданский форум-диалог в Новоуральске одобрил стратегические инициативы АО "ТВЭЛ"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Вопросы социальной ответственности и общественной приемлемости стратегических инициатив Топливной компании Росатома "ТВЭЛ" обсудили эксперты в ЗАТО Новоуральск (Свердловская область) на втором гражданском форуме-диалоге "Социальные инициативы Новоуральска и гражданско-правовые механизмы их поддержки". Об этом сообщили в департаменте информационной политики и коммуникаций АО "ТВЭЛ".

"В ходе открытого диалога, состоявшегося в семи проблемных группах на разных площадках города, обсуждались пути решения наиболее острых проблем, связанных с дальнейшим развитием новоуральской промышленной площадки и всего ЗАТО, взаимоотношений власти, бизнеса и общественности, формирование адекватного представления о важнейших и значимых для большинства населения вопросах социально-экономической жизни Новоуральска", - сообщают в департаменте.

В мероприятии участвовали глава Новоуральского городского округа (НГО), депутаты Думы и члены Общественной палаты НГО, почетные граждане города, представители Общественного совета ГК "Росатом", Совета ветеранов Новоуральска, профсоюзных и общественных организаций НГО, АО "ТВЭЛ" и АО "УЭХК" (Уральский электрохимический комбинат), экспертного и журналистского сообществ.

Основой развития территорий присутствия АО "ТВЭЛ" стала успешная работа предприятий Топливной компании. Так, вице-президент по стратегии и маркетингу Алексей Григорьев проинформировал участников форума об основных результатах деятельности "ТВЭЛ" (в том числе за 20-летний период), актуальных задачах и перспективах развития. Он отметил, что сегодня компания занимает лидерские позиции на глобальном рынке начальной стадии ядерного топливного цикла. Доля ТВЭЛ на мировых рынках ядерного топлива и обогащения урана составляет 17% и 36% соответственно. Портфель экспортных заказов топливного дивизиона на 10 предстоящих лет превышает $30 млрд. Зарубежная выручка ТВЭЛ за 2015 год превысила $4 млрд.

На территориях присутствия Топливной компании реализуются физкультурно-оздоровительные, образовательные, культурно-досуговые и другие социальные инициативы АО "ТВЭЛ". Например, в рамках социального проекта ТВЭЛ "Мой дом. Мой двор. Моя семья" на территориях присутствия в августе-сентябре будет установлено более 200 воркаутов. Оказывается финансовая поддержка развитию материальной базы спортивных и культурных объектов, физико-математических лицеев. По инициативе АО "ТВЭЛ" в ЗАТО Северск, Новоуральск, Зеленогорск и городе Глазове открываются "Школьные технопарки". Финансируются фонды поддержки малого и среднего предпринимательства, оказывается грантовая поддержка субъектам малого и среднего бизнеса.

"По оценке участников форума-диалога, АО ТВЭЛ" является социально ответственной компанией, инициативы которой по социально-экономическому развитию территорий присутствия заслуживают всемерной поддержки со стороны муниципальных органов власти, депутатского корпуса, широкой общественности", - сказано в сообщении департамента.

УЭХК (Новоуральск, Свердловская область) – крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. Занимает 48% промышленных мощностей разделительного уранового производства в России. Продукция УЭХК закрывает сейчас более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в нашей стране. Первое в стране предприятие по разделению изотопов урана. Работает с 1949 года, являясь одним из первопроходцев атомного проекта в СССР. Входит в состав Топливной компании "ТВЭЛ" Госкорпорации "Росатом". Численность работников составляет около 2,5 тыс., средняя зарплата – более 84 тыс. рублей.