В Ясной Поляне пройдет театральный фестиваль Tolstoy Weekend

Театральный фестиваль Tolstoy Weekend, посвященный великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому, пройдет с 9 по 11 сентября в Тульской области. В нем примут участие ведущие театры России, в том числе МХТ им. Чехова и театр им. Вл. Маяковского. Декорацией для спектаклей станет пространство родовой усадьбы Толстого - Ясной Поляны. Фестиваль пройдет при поддержке врио губернатора Тульской области Алексея Дюмина.

Фестиваль начнется в день рождения Льва Николаевича Толстого и будет приурочен к 188-летию писателя. Материалом для спектаклей, которые будут показаны в рамках этого события, станут произведения Толстого. Примечательно, что местом создания многих из них является яснополянская усадьба.

В течение трех дней в Ясной Поляне можно будет увидеть современные интерпретации толстовских текстов, представленные ведущими российскими театрами, а также молодыми театральными коллективами. Среди участников фестиваля - МХТ им. А. П. Чехова, театр им. Вл. Маяковского, московский театр "У Никитских ворот", Центр им. Всеволода Мейерхольда. Таким образом, Tolstoy Weekend обещает стать ярким событием в театральной жизни страны.

"В Ясной Поляне Лев Толстой писал свои произведения, которые не устаревают, а напротив, по-прежнему интересны читателям и дарят все новые идеи театральным режиссерам. Фамильная усадьба - место, которое идеально подходит для фестиваля в его честь. Мы решили почтить память великого писателя, пригласив известные театры России и молодые коллективы принять участие в театральном действе в его родовом имении, - заявил врио губернатора Тульской области Алексей Дюмин. - Мы уверены, что Tolstoy Weekend поможет подчеркнуть особое место Тульской области в культурном ландшафте России".

Каждый из спектаклей фестиваля Tolstoy Weekend демонстрирует оригинальное режиссерское видение образов, живущих не только в толстовских текстах, но и в толстовской эпохе. Например, Творческое объединение Мастерских Голомазова в постановке "Княжна Марья" покажет события романа "Война и мир" глазами одного из неглавных персонажей. В спектакле Липецкого театра драмы им. Л. Н. Толстого "Смерть Ивана Ильича" режиссер вводит условный образ, обозначенный как "Она" - образ Смерти, отсутствующий в толстовском повествовании. Артисты спектакля "Русскiй романсъ" попытаются воссоздать атмосферу музыкальных гостиных XIX века. Одна из сцен фестиваля будет открыта специально для семейной аудитории - вместе со своими родителями маленькие зрители смогут не только услышать рассказы Льва Толстого для детей, но и принять участие в спектакле, созданном в жанре сторителлинга.

"Театральный фестиваль в Ясной Поляне - это продолжение традиций домашнего театра, сложившихся в те времена, когда в усадьбе жила семья Льва Николаевича Толстого, - говорит директор музея-усадьбы "Ясная Поляна" Екатерина Толстая. - Так, например, комедия "Плоды просвещения" была написана Толстым специально для домашнего спектакля, и лишь потом она "шагнула" на профессиональные подмостки. Мы рады, что толстовские тексты вновь зазвучат в усадебных декорациях".

Подробнее о фестивале: www.tolstoyweekend.ru

Программа фестиваля: www.tolstoyweekend.ru/#shedule

Билеты: www.tolstoyweekend.timepad.ru/events/