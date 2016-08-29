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Открыта регистрация на VI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее"

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29 августа, 12:32 UTC+3
Ожидается, что мероприятие соберет более 1200 делегатов
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© Пресс-служба VI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее"

VI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" пройдет в Санкт-Петербурге в декабре 2016 года.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /Пресс-служба VI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее"/. VI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее", организованный "Ассоциацией полярников", станет очередным шагом в развитии общественной арктической повестки.

На форуме будут подведены годовые итоги арктической повестки страны и сформированы актуальные направления взаимодействия власти и общества по освоению Арктической зоны.

Как и в предыдущие годы, главным итоговым документом форума станет резолюция, представляющая собой консолидированный отклик общества в части практической реализации государственной политики страны в сфере социально-экономического развития Арктической зоны РФ.

Резолюция формируется на основе предложений участников форума, а также исполнительных органов власти субъектов РФ и направляется в Государственную комиссию по вопросам развития Арктики для совершенствования государственного управления в сфере развития российской Арктической зоны.

Ожидается, что форум соберет более 1200 делегатов. В работе VI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" примут участие представители профильных федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, коммерческих компаний и научно-исследовательских организаций, средств массовой информации.

В настоящее время открыта регистрация участников VI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее". Также ведется сбор предложений по дискуссионным направлениям и инициатив в итоговую общественную резолюцию 2016 года.

Контакты

Жиляева Екатерина, пресс-секретарь VI Международного форума "Арктика: настоящее и будущее"

тел. +7(911) 905-20-43;  +7 (812) 327-93-70.

e-mail: press@aspolrf.ru

Владимир Воротынцев, руководитель департамента по работе с участниками форума:

 тел. +7 (911) 111-69-77 ; +7 (812) 327-93-70;

e-mail: vladimir@confspb.ru 

Официальный сайт форума: http://www.forumarctic.com/conf2016/

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