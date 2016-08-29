День пенсионера отметили в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Торжество во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге, посвященное Дню пенсионера Свердловской области, открыло месячник добрых дел для представителей старшего поколения. Об этом сообщили в пресс-службе областного Законодательного собрания.

"В торжестве участвовали губернатор Евгений Куйвашев, депутаты Законодательного собрания Свердловской области во главе с председателем Людмилой Бабушкиной, другие официальные лица, руководители и активисты общественных организаций. Девизом нынешнего праздника стало "Храним традиции, живем настоящим, творим будущее", - сообщают в службе.

В приветственном слове Людмила Бабушкина от имени депутатов областного парламента поздравила присутствующих с праздником, который проходит в последнее воскресенье августа и дает старт последующим мероприятиям чествования ветеранов.

"Праздник был организован четыре года назад по инициативе губернатора и был воспринят с одобрением ветеранскими организациями и оценен уральцами как возможность еще раз выразить особое уважение людям старшего поколения, которые внесли огромный вклад в развитие региона", - сказала она.

Председатель Заксобрания назвала ветеранские организации одним из самых активных институтов гражданского общества. "Благодаря их эффективному взаимодействию с органами власти в регионе принято много хороших решений, в том числе законы о ветеранах Свердловской области, о бесплатной юридической помощи, закон о занятости населения, согласно которому работники, достигшие пенсионного возраста, могут пройти переобучение, перепрофилироваться и оставаться востребованными в обществе", - уточнила спикер парламента.

Еще один уникальный проект Свердловской области - региональная комплексная программа "Старшее поколение", нацеленная на продление активного долголетия уральцев, улучшение социального самочувствия людей старшего поколения. Людмила Бабушкина как координатор проекта отметила, что финансирование программы с каждым годом увеличивается и находится под личным контролем губернатора.

Председатель Заксобрания вручила семейным парам, прожившим в счастливом браке свыше 50 лет и воспитавшим достойных детей, знаки отличия Свердловской области "Совет да любовь", учрежденные в соответствии с еще одним областным законом, принятым депутатами Законодательного собрания при активном участии ветеранских организаций.

По сложившейся традиции празднование Дня пенсионера в Свердловской области дает старт месячнику добрых дел для представителей старшего поколения, который продлится до Дня пожилого человека, отмечаемого в России 1 октября. Свердловских пенсионеров ждут фестивали, выставки, концерты, экскурсии, бесплатные кинопоказы, благотворительные акции, бесплатные консультации, полюбившиеся многим уроки компьютерной грамотности, лекции, мастер-классы, отмечают в пресс-службе.