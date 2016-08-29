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Презентация нового мюзикла Театра оперетты "Анна Каренина" пройдет на ипподроме

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29 августа, 14:37 UTC+3
Гостей мероприятия ожидает традиционное дворянское развлечение - забеги при участии профессиональных жокеев с возможностью сделать ставки
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© Театр оперетты

МОСКВА, 29 августа 2016 г. /Пресс-служба Театра оперетты/. 8 сентября 2016 года состоится презентация нового мюзикла Театра оперетты "Анна Каренина". Первое появление героев спектакля по мотивам одного из самых знаменитых произведений Льва Толстого пройдет в поистине аристократической атмосфере. Центральный московский ипподром, основанный в 1834 году, станет своего рода живой декорацией, связующим звеном между временем, в котором разворачивается действие "Анны Карениной", и современной реальностью.

В презентации примут участие звезды российского мюзикла, среди которых Екатерина Гусева, Валерия Ланская, Дмитрий Ермак, Наталия Быстрова, Сергей Ли, Лика Рулла, Игорь Балалаев, Теона Дольникова и другие артисты труппы "Анны Карениной". Артисты впервые предстанут перед публикой в роскошных костюмах, созданных в лучших мастерских Москвы и Петербурга, и впервые, эксклюзивно для прессы, представят несколько музыкальных номеров из будущего спектакля. Также гостей мероприятия ожидает традиционное дворянское развлечение, которое поможет окунуться в атмосферу жизни светского общества XIX века, - забеги при участии профессиональных жокеев с возможностью сделать ставки.

Во все времена бега считались не только одним из наиболее азартных и зрелищных, но и, пожалуй, самым благородным видом спорта. Невероятная популярность скачек в позапрошлом столетии нашла своё отражение и в романе "Анна Каренина" - считающимся масштабной картиной нравов и быта столичной дворянской среды — одно из центральных мест в произведении занимает сцена офицерского стипль-чейза (скачек по пересечённой местности).

Премьера мюзикла "Анна Каренина" состоится на сцене Театра оперетты 8 октября 2016 года. Спектакль будет идти блоками по две недели.

Адрес: Беговая улица, д. 22, корп. 1 (ст. метро "Беговая")

Сбор прессы: 8 сентября 2016 в 12:30

Начало мероприятия: 13:00

Официальный сайт мюзикла "Анна Каренина"

Аккредитация и дополнительная информация:

Гузалия Гущина

+7 (905) 507-36-85

gushchina@karenina-musical.ru

Марина Кокова

+7 (926) 184-90-37

kokova@karenina-musical.ru

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