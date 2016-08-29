Опрос для ритейлеров: как вы оцениваете перспективы роста бизнеса?

МОСКВА, 29 августа 2016 г. /Пресс-служба форума/. Накануне сентябрьского бизнес-форума Retail Business Russia & EAEU 2016 проходит исследование: как представители розничной отрасли оценивают сегодняшнюю ситуацию на рынке и перспективы развития своего бизнеса. Пожалуйста, уделите пару минут опросу. Нам очень важно ваше мнение!

Когда вы ждете восстановления розничного рынка? Какие новые направления для роста бизнеса вы видите? Готовы ли вы инвестировать в развитие в 2016-2017? Как вы оцениваете госрегулирование розничного бизнеса?

Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы ответить на вопросы. Спасибо за участие!

Итоги исследования будут представлены 22 сентября на открытии саммита Retail Business Russia 2016.

Подробная информация о саммите Retail Business Russia по телефону +7 (495) 785-22-06, 781-11-34 и электронной почте iren@b2bcg.ru (Ирина Чиннова), а также на сайте саммита.