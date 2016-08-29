Рашид Темрезов принял участие в республиканском совещании педагогических работников

Сегодня врио главы Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в традиционном августовском совещании педагогических работников Карачаево-Черкесской республики. В зале ДК г. Черкесска собрались представители педагогического сообщества из всех городов и районов республики.

Выступление руководитель региона начал со слов благодарности всем учителям, ветеранам педагогической отрасли за их важный труд, за любовь и доброе отношение к детям.

Рашид Темрезов отметил, что в последние годы со стороны органов власти Карачаево-Черкесии системе образования уделялось повышенное внимание.

"В рамках реализации майских указов президента страны В.В. Путина в республике достигнуты все индикаторы по своевременному повышению и выплатам заработной платы учителям. Обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

За последние четыре года в республике построено и реконструировано около 50 детских садов. Создано 6 тыс. дошкольных мест в населенных пунктах республики, преимущественно, в сельской местности.

В то же время у нас в Карачаево-Черкесии ежегодно рождается порядка 6 тыс. малышей, и в республике сохраняется потребность в дошкольных местах. Поэтому мы продолжаем строить детские сады, продолжаем работать над улучшением условий развития и воспитания дошколят.

Одним из путей решения данной проблемы является развитие альтернативных форм предоставления услуг дошкольного образования. На муниципальном уровне необходимо стимулировать открытие новых частных или семейных детских садов. На мой взгляд, такая форма воспитания дошкольников могла бы хорошо прижиться в нашей республике, где, традиционно, всегда было много многодетных семей.

Вы знаете, что с 2016 года Правительство России планирует продолжить программу модернизации общего образования, которая будет направлена на организацию образовательного процесса в одну смену и закрытие школ с признаками аварийности. В Карачаево-Черкесии эта работа уже проводится. С 1 сентября мы открываем три новые школы на 3000 ученических мест. За последние три года отремонтировано 49 школьных спортзалов в сельских школах. Обновлен парк школьных автобусов. В этом году мы направили почти 26 млн рублей на учебники.

Перечень мероприятий по улучшению материально-технической базы наших образовательных учреждений можно еще продолжать, но хочу сказать и о другом важном качественном показателе работы нашей системы образования.

Целью наших усилий по модернизации системы образования, безусловно, является улучшение качества преподавания и, как следствие, повышение качества знаний детей и молодежи.

В республике работает система повышения квалификации работников образования. В рамках наших договоренностей с ректором МГУ В.А. Садовничим, уже 100 филологов и математиков прошли курсы повышения в лучшем университете страны. В республике действует система грантов лучшим педагогам, регулярно проводятся конкурсы педагогического мастерства.

Хочу сказать еще об одном важнейшем компоненте оценки качества знаний учеников и качества работы преподавателей – ГИА и ЕГЭ. В 2016 году экзамены по итоговой аттестации школьников в республике прошли без существенных сбоев и нарушений.

Объективность проведения ЕГЭ в республике подтверждают отчеты федеральных и региональных общественных наблюдателей, Рособрнадзора. Хочу сказать отдельные слова благодарности руководителю Рособрнадзора и коллективу за практическую помощь в организации проведения итоговой государственной аттестации. Следует отметить, что за последние два года возросло доверие со стороны школьников и родителей к данной форме проведения государственной итоговой аттестации.

Благодарю всех, кто принимал участие в подготовке и проведении единого государственного экзамена. Прошу глав муниципальных образований на уровне муниципалитетов отметить лучших педагогов, чьи ученики продемонстрировали лучшие знания, и уже сейчас нужно начинать подготовку к экзаменационной кампании 2017 года.

Также обозначу еще несколько ключевых задач на ближайший учебный год, решение которых требует наших совместных действий. Прежде всего, это дальнейшая работа по повышению качества знаний детей и дальнейшее внедрение федерального образовательного стандарта. Крайне важным считаю работу по обеспечению доступности образования для детей с нарушениями интеллектуального и умственного развития. При этом нельзя забывать о воспитании наших детей в секциях дополнительного внешкольного образования, на спортивных площадках и военно-патриотических организациях», - сказал врио Главы Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Далее Рашид Темрезов поздравил всех педагогов с наступающим новым учебным годом и наградил победителей конкурсов профессионального мастерства.

Лучших по профессии также наградила заместитель начальника управления Рособрнадзора по надзору и контролю за деятельностью органов исполнительной власти субъектов РФ Прасковья Смирнова, вице-премьер КЧР Мурат Озов, а также министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

Министр образования и науки отразила основные результаты работы педагогического сообщества за минувший год и поставила задачи на будущий учебный год.

В частности, она отметила, что в республике полностью ликвидирована очередность в детские сады для детей от 3 до 7 лет. В 2016-2017 году в школы республики пойдут 50 тыс. человек, из них около 6 тыс. первоклассников. 127 школ будут работать в одну смену. В 35 школах республики созданы условия для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В системе дополнительного образования в республике работают 76 организаций, в которых занимаются 32200 детей. В республике действуют 20 организаций среднего профессионального образования. Общий контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования составляет 8,4 тыс. человек. В 16 образовательных организациях, а это 80%, ведется обучение профессиям, входящим в ТОП 50 самых востребованных профессий в стране.

С тематическими докладами по вопросам развития дошкольного образования, средней школы, профессионально-технического и высшего обучения выступили руководители образовательных организаций, городских и районных отделов образования, сотрудники министерства образования и науки.

В фойе ДК г. Черкесска была развернута выставочная экспозиция образовательных учреждений республики, а также были информационные стенды о развитии системы образования во всех городах и районах Карачаево-Черкесии. Впервые республиканское августовское совещание прошло в формате форума и стало действительно практической площадкой, на которой представители педагогического сообщества Карачаево-Черкесии не только обменялись мнениями и предложениями по текущей образовательной повестке, но и продемонстрировали результаты своего важного и востребованного труда.