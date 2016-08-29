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Хор Турецкого выступит на Красной площади на фестивале "Спасская башня"

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29 августа, 17:04 UTC+3
Гала-концерт SOPRANO и Хора Турецкого вместе с военными музыкантами состоится 5 сентября
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 29 августа 2016 г. /Пресс-служба Хора Турецкого/. 5 сентября в 20:00 гостей и жителей Москвы ожидает масштабное музыкальное шоу SOPRANO и Хора Турецкого. Голоса, которые покорили мировые площадки, прозвучат в рамках фестиваля "Спасская башня" на Красной площади.

Артисты представят свою новую программу – самые неожиданные аранжировки, любимые песни нескольких поколений и совместные выступления с лучшими военными оркестрами. 

"Фестиваль "Спасская башня" не имеет национальных и языковых преград. Это праздник, который наполняет сердца людей музыкой и любовью. Именно этим уже более 25 лет занимаются и наши артисты. И для нас большая честь стать частью этого фестиваля и завершить его грандиозным гала-концертом, к которому мы уже активно готовимся, чтобы не оставить равнодушным никого! Будет масштабно, будет искренне, будет с любовью! Ждем!" - поделился Михаил Турецкий, Народный артист РФ, основатель и продюсер SOPRANO и Хора Турецкого.

Все подробности держатся в тайне, дабы сохранить интригу до последнего. 

Концерт пройдет при поддержке Министерства обороны РФ и правительства Москвы. Партнер гала-концерта - БИНБАНК.

Контактное лицо для журналистов:

Анна Чех + 7 925 852 97 43 achekh@arthor.ru

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