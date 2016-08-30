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УВЗ представит более 50 единиц техники на форуме "Армия-2016"

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30 августа, 13:19 UTC+3
Среди них - Т-90МС, Т-72Б3, "Терминатор-2", "МСТА-С", боевые модули и другая действующая военная продукция
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (НПК УВЗ) представит на II международном военно-техническом форуме "Армия-2016", более 50 единиц военной техники, включая танки Т-90МС, Т-72Б3 и боевую машину поддержки танков БМПТ-72 ("Терминатор-2"). Об этом сообщают в пресс-службе корпорации.

"На стенде планируется экспонировать продукцию восьми предприятий, входящих в интегрированную структуру УВЗ, таких как Уралвагонзавод, АО "Уралтрансмаш", АО "Омсктрансмаш", АО "ЦНИИ "Буревестник", АО "Машиностроительная компания "Витязь", АО "Завод № 9", АО "НПО "Электромашина", АО "ЧТЗ – Уралтрак". Всего можно будет увидеть 56 единиц продукции военного назначения, из них 37 – натурных образцов военной техники и полноразмерных макетов, 34 единицы – в рамках открытой экспозиции", - сказано в сообщении корпорации.

НПК арендовала 1360 кв. м выставочной площади на открытой площадке. Здесь, в частности, покажет 82-мм миномет 2Б24 на мотовездеходе РМ 500 6x4, 30-мм дистанционно управляемый боевой модуль, 57-мм боевой модуль на шасси БРМ-3К, 120 мм миномет 2Б11 на шасси УАЗ Cargo 23602, 152-мм самоходную гаубицу "МСТА-С" (2С19М2), 120-мм самоходное артиллерийское орудие "Флокс" и боевую машина БМ-1 системы ТОС-1А.

Впервые на форуме специалисты головного предприятия корпорации Уралвагонзавода совместно с Уральским конструкторским бюро вагоностроения продемонстрируют вагон-платформу для перевозки тяжелой гусеничной техники 13-192-01.

Шесть единиц военной техники Уралвагонзавода будут участвовать в демонстрационной программе форума.

Кроме того, дополнительно продукция корпорации будет представлена на других стендах. В частности, на стенде МО РФ – БРМ-3М. Полноразмерный макет АУ-220М производства ЦНИИ "Буревестник" экспонируется на шасси "Барыс" на стенде "Казахстан Парамаунт Инжиниринг". Двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-10ПМ – на площадке ГАБТУ МО РФ. Двухзвенный гусеничный транспортер ДТ-3ПМ на площадке "Арктика" ГАБТУ МО РФ (выставляет ГАБТУ МО РФ совместно с АО "МК "Витязь"). АО "ИЭМЗ "Купол" на закрытом показе выставит зенитный ракетный комплекс "ТОР" на шасси двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ.

II международный военно-технический форум "Армия-2016" пройдет в подмосковном парке Минобороны РФ "Патриот" с 6 по 11 сентября.

НПК "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В состав корпорации входит более 20 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро. Головное предприятие - "Уралвагонзавод" в Нижнем Тагиле. 100% акций корпорации принадлежат государству.

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