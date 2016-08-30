В Ульяновской области начали реализовывать Национальную технологическую инициативу

На большом пленарном заседании образовательного форума врио губернатора Сергей Морозов обозначил десять главных задач на новый учебный год. В мероприятии приняли участие воспитатели, педагоги, директора школ, работники сферы культуры, здравоохранения и спорта, родители, а также представители региональных органов исполнительной и законодательной власти.

Открывая форум, Сергей Морозов отметил, что основной его темой в этом году станет именно проектирование будущего и подготовка специалистов для новой экономики и компетенций нового поколения. "Как только президент объявил о реализации Национальной технологической инициативы, мы в Ульяновской области начали работу в этой сфере. Для себя из девяти направлений НТИ мы определили пять. Эти и другие направления коренным образом уже в ближайшее десятилетие изменят облик городов, характер общества и структуру экономики. Биотехнологи, специалисты по нанотехнологиям уже сегодня наряду со специалистами в ИТ-сфере становятся не только самыми востребованными, но и самыми высокооплачиваемыми. Именно для этой экономики и для этого общества уже сейчас необходимо готовить людей. Я очень хочу, чтобы именно ульяновцы были востребованными людьми будущего. Это означает, что уже сейчас сфера образования должна работать как проект будущего", - сказал глава региона.

По мнению директора Агентства передовых инициатив, технологий, проектов Сергея Галанта, решение поставленной президентом РФ задачи о внедрении Национальной технологической инициативы и выводе России в мировые технологические лидеры возможно лишь при объединении усилий проектных, творческих команд, ведущих вузов и исследовательских центров, динамично развивающихся компаний, которые готовы впитывать передовые разработки. "Одним из ключевых направлений должна стать работа с кадрами, поскольку самые передовые технологии смогут заработать, если будут люди, способные их развивать и использовать, - заявил на встрече с учителями Сергей Галант. - Наша совместная работа по популяризации ключевых направлений НТИ среди школьников и студентов через вовлечение различных детских и молодежных центров технического творчества в совместную деятельность по отбору технически одаренных ребят, их обучению и профессиональной ориентации позволит сделать первый шаг по реализации задачи, поставленной президентом".

Кроме того, врио губернатора подчеркнул, что ежегодные вложения в инфраструктуру образования Ульяновской области выросли в десять раз - с 817 млн рублей в 2005 году до почти 10 млрд рублей в 2014 и 2015 годах. Всего, начиная с 2005 года, эта сумма составила практически 115 млрд рублей. По словам первого заместителя Министра образования и науки Натальи Семеновой, благодаря поддержке регионального правительства и вложениям в развитие системы образования, были достигнуты колоссальные результаты. "За последние несколько лет в области выросли баллы ЕГЭ выпускников по основным предметам, увеличилось количество участников и победителей олимпиад. Высокий рейтинг у школьников не только Ульяновска и Димитровграда, но и многих районов области. Нас также радуют ребята, молодые специалисты, которые добились первых серьезных успехов благодаря своим способностям и помощи наставников. Молодые ученые, представители наших вузов стали в этом году обладателями грантов президента РФ. Кроме того, у нас начата реализация новой программы – до 2025 года мы должны построить 15 новых школ, которые станут учреждениями нового поколения», - пояснила Наталья Семенова.

Глава региона обозначил десять основных задач, которые будут актуальны для системы образования в связи с потребностями экономического роста. Первая задача направлена на формирование творческих способностей детей, начиная с самого раннего возраста. С этой целью будут созданы программы профориентационной работы с дошкольниками. Следующее направление - создание новой технологической культуры среди подрастающего поколения. По словам Сергея Морозова, в регионеперезапускается в логике Национальной технологической инициативы проект "Кружковое движение". "Этот проект поможет нам расширить приток инженерно-технически ориентированных школьников в наши профессиональные учебные заведения. Сейчас в кружках технической и естественно-научной направленности занимаются 14% детей. Планируем увеличить этот показатель к 2020 году в 2-2,5 раза за счет развития таких проектов, как JuniorSkills, "Детский полигон инженерных профессий", "Школа будущих ученых и изобретателей", - сказал врио губернатора.

Третьим немаловажным направлением станет развитие профильного обучения вшколах в соответствии с экономической специализацией региона. В целях исполнения этой задачи Сергей Морозов поручил Минобрнауки провести анализ направленностей профильного обучения и соответствие их региональной и муниципальным стратегиям развития, а по результатам - дать рекомендации школам по дальнейшему развитию этой сферы.

Среди важных задач глава региона также отметил модернизацию среднего профессионального образования. "Нам необходимо завершить разработку программы развития профобразования до 2030 года. Данный документ будет включать в себя, в частности, продолжение работ по созданию региональных ресурсных центров по приоритетным отраслям экономики, развитие основанного на практике дуального обучения, распространение самых эффективных федеральных и мировых методик подготовки специалистов", - заявил Сергей Морозов.

Особый упор в новом учебном году будет сделан также на внедрение инклюзивного образования. Напомним, Ульяновская область работала в этом направлении в качестве пилотной площадки. А с этого учебного года федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ОВЗ становятся обязательными.

Одной из главных задач глава региона выделил воспитание патриотизма. "Сейчас наша страна очень нуждается в такой работе, так как нам брошен вызов со стороны стран, не желающих видеть Россию великой и богатой. И сейчас по инициативе президента в РФ созданы "Российское движение школьников" и, в его рамках, движение "Юнармия". В июне этого года в финале областной военно-спортивной игры "Зарница" в "Юнармию" вступили 22 команды муниципальных образований Ульяновской области. В самое ближайшее время планируется создание в "Юнармии" отрядов десантного профиля. Мы должны оказать всемерную поддержку этим движениям, школам области, на базе которых уже созданы первые отряды. Минобрнауки Ульяновской области совместно с Региональным советом Российского движения школьников необходимо проработать вопрос создания первичных организаций РДШ в каждой школе", - заявил Сергей Морозов.

Кроме того, глава региона отметил необходимость межведомственного взаимодействия, воспитания здорового образа жизни школьников и их родителей, расширения числа участников соревнований инженерно-технической направленности и изучения английского языка, как второго обязательного.