Новикомбанк формирует стратегию долгосрочного развития

Финансовые результаты банковской группы Новикомбанка за первое полугодие 2016 года на основе международных стандартов финансовой отчетности отражают ее сосредоточенность на вопросах, касающихся формирования стратегии долгосрочного развития, пересмотра кредитной политики, повышения качества процедур управления рисками, а также мероприятий, связанных с докапитализацией.

Банковская группа изменила в сторону ужесточения критерии принятия кредитных решений, повысила требования к финансовому положению заемщиков и предоставляемому ими обеспечению, приняла решения о прекращении сотрудничества с рядом клиентов, не вполне соответствующих текущему определению целевого клиентского сегмента – задолженность таких заемщиков после погашения в установленные сроки не рефинансировалась банковской группой, в связи с чем и произошло снижение кредитного портфеля.

Усилия, направленные на пересмотр структуры баланса банковской группы, повышение эффективности ее кредитного портфеля и снижение стоимости фондирования осуществляемых операций, дали значимые положительные результаты. Несмотря на сокращение кредитного портфеля, валовые процентные доходы по итогам отчетного периода не только не снизились по отношению к соответствующему периоду 2015 года, но и выросли на 7%, превысив 12,9 млрд руб. Рост наблюдается и на уровне показателя чистого процентного дохода, увеличившегося на 13% до 4,5 млрд руб. Динамика указанных показателей служит весомым подтверждением обоснованности мер, принимаемых с целью повышения рентабельности текущей деятельности банковской группы и эффективности формируемой бизнес-модели.

Общие результаты деятельности банковской группы на протяжении первой половины текущего года в значительной мере определялись формированием резервов на возможные потери по ссудной задолженности заемщиков. Отчисления, осуществленные на эти цели, составили 13,7 млрд руб., в результате чего показатель покрытия резервами увеличился до величины, близкой к 32% от общего кредитного портфеля. При этом по сравнению со второй половиной 2015 года отчисления в резервы снизились в два раза, таким образом, наиболее сложный для банковской группы период успешно преодолен.

В то же время ГК "Ростех", консолидировавшая 100% акций Новикомбанка, предоставляет банковской группе необходимую поддержку и продолжает осуществлять инвестиции в ее капитал. На протяжении отчетного периода корпорация выкупила акции Новикомбанка на сумму 1,6 млрд руб. и предоставила банку безвозмездное финансирование в размере 8 млрд руб. Уже в период после отчетной даты, в течение июля-августа текущего года ГК "Ростех" предоставила банку дополнительное безвозмездное финансирование на сумму 2,9 млрд руб., а также выкупила основную часть акций очередной эмиссии на общую сумму 12,8 млрд руб. Программа докапитализации Новикомбанка, общий объем которой по согласованию с ГК "Ростех" определен в размере 45 млрд руб., будет завершена до окончания текущего года.

Устойчивым остается состояние ликвидности банковской группы. Ликвидные активы, включающие денежные средства, остатки на корреспондентских счетах, краткосрочные межбанковские кредиты, а также ценные бумаги, находящиеся в торговом портфеле и имеющиеся в наличии для продажи, на отчетную дату равнялись 93,1 млрд руб., при этом весь портфель ценных бумаг свободен от обременений, связанных со сделками репо. Таким образом, Новикомбанк обладает всеми возможностями для своевременных расчетов с клиентами и контрагентами. В частности, в течение отчетного периода Новикомбанк погасил находившиеся в обращении облигации на общую сумму 5,6 млрд руб. и собственные векселя на общую сумму $284,3 млн.

Руководство Новикомбанка и ГК "Ростех" продолжает совместную работу по построению универсальной банковской группы, ориентированной на обслуживание корпоративной клиентуры сегмента машиностроения и высоких технологий и входящей в число крупнейших отечественных финансовых институтов.