Гендиректор: "Электроцинк" за пять лет довел уровень локализации производства до 95%

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Старейшее предприятие Северной Осетии "Электроцинк" (Владикавказ) за последние пять лет увеличило уровень локализации производства с 65 до 95%, сообщил сегодня в интервью корреспонденту ТАСС гендиректор предприятия Игорь Ходыко.

"За последние пять лет уровень локализации производства был увеличен с 65 до 95%. Доля зарубежного оборудования на предприятии не превышает 5%. Львиная доля материалов, используемых на заводе, российского производства. Доля импортных материалов не превышает 5% и используется в специфической продукции", - сказал Ходыко.

По его словам, импортные комплектующие, в частности, используются в оборудовании сернокислотного цеха, который был построен в 1980-х годах и сейчас модернизируется. "Для этого оборудования нужны только импортные комплектующие. А вот конструкционные материалы, используемые на "Электроцинке", - только отечественного производства", - пояснил гендиректор.

Он добавил, что на реконструкцию сернокислотного производства будет направлена часть средств в рамках программы технического перевооружения предприятия на общую сумму в 7 млрд руб. "Общий объем финансирования программы технического перевооружения предприятия, которая рассчитана до 2020 года, составит около 7 млрд руй. Часть этих средств будет направлена на реконструкцию сернокислотного производства", - сказал Ходыко, отметив, что в целом с 2004 года затраты по сернокислотному производству составят порядка 1,7 млрд руб.

"Все это позволит дополнительно повысить безопасность производства и еще больше снизить экологическую нагрузку на город. Хочу подчеркнуть, что "Электроцинк" стал основным партнером властей Северной Осетии по реализации Комплексной программы по нормализации санитарно-эпидемиологической обстановки во Владикавказе, которая была утверждена в конце июля", - добавил собеседник агентства.

ОАО "Электроцинк" - предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Производит и реализует цинк, свинец, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы, полипропилен вторичный, сплавы на основе меди и др.

УГМК - российская металлургическая компания, крупнейший производитель меди в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии и Сербии, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.