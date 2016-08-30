В Краснодарском крае создадут единую информационную систему сопровождения инвестпроектов

Система, показывающая все инвестиционные проекты Краснодарского края и стадию их реализации, должна появиться в регионе к началу 2017 года. Об этом было объявлено сегодня в ходе заседания комиссии по улучшению инвестиционного климата в Краснодарском крае, которое состоялась под председательством главы региона Вениамина Кондратьева.

По итогам января - июня 2016 года в экономику Краснодарского края вложено 143,4 млрд руб. инвестиций. Темп роста к уровню аналогичного периода прошлого года составил 71%.

"Мы видим существенное падение инвестиционной активности в Краснодарском крае, порядка 30%. Но это впечатление является обманчивым", - отметил вице-губернатор Кубани Сергей Алтухов.

По его словам, на столь резкое изменение ситуации повлияла в основном деятельность двух крупных компаний - "Роснефти" и "Газпрома", которые реализуют в Краснодарском крае крупнейшие инфраструктурные проекты федерального масштаба. Приостановка этих проектов и сказалась на инвестиционных показателях.

При этом, по слова Сергея Алтухова, с начала 2016 года в крае наблюдается рост количества реализуемых крупных (свыше 100 млн руб.) проектов. Сегодня их насчитывается 257 на общую сумму 1,2 трлн руб. В 26 из 44 муниципалитетов отмечена положительная динамика привлечения инвестиций.

В целом по общему объему привлеченных инвестиций в первом полугодии 2016 года среди субъектов Российской Федерации Краснодарский край занял седьмое место, сообщил Сергей Алтухов. В ЮФО Кубань традиционно осталась лидером в данном направлении деятельности, опередив следующую второй Ростовскую область в 1,6 раза.

"Мы находимся в периоде становления новой экономики: государство уходит с позиции главного инвестора в стране, - отметил губернатор региона. - И это правильно - частные инвестиции эффективнее бюджетных. За счет бюджетных денег очень просто давать результат. Но денег в бюджете не хватает, на первый план выходит инвестор, его нужно поддержать, нужны механизмы государственно-частного партнерства".

Вениамин Кондратьев напомнил, что по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата 2015 года Краснодарский край занял седьмое место из 76 регионов. Однако это не повод снижать активность работы по улучшению инвестпривлекательности края. По словам губернатора, наряду с выявленными Агентством стратегических инициатив плюсами, которых достиг край в работе с инвесторами, - инвестиционный портал, эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство, время постановки на кадастровый учет, есть ряд существенных минусов, которые ставят под угрозу комфорт всего инвестклимата в крае.

"Бизнес жалуется на давление со стороны естественных монополий, предприниматели говорят, что сложно пробивать свои инвестпроекты, они жалуются на коррупционную составляющую, волокиту, которая до сих пор присуща кабинетам власти", - подчеркнул Вениамин Кондратьев.

По мнению главы Кубани, реализация инвестпроектов идет в крае недостаточно прозрачно. "Нужен не формальный, а должный подход, жесткая прозрачная система контроля за прохождением всех инвестпроектов - почему он застрял, в каком кабинет, по какой причине. Эта система должна четко показывать статус и степень готовности проекта, чтобы инвестор мог отслеживать свои деньги", - считает глава края.

Как отметили участники заседания, единая информационная система сопровождения инвестиционных проектов находится в стадии разработки. Губернатор края поручил завершить эту работу к началу 2017 года.