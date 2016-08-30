Гендиректор: чистая прибыль "Электроцинка" в I полугодии увеличилась почти в 4 раза

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль старейшего промышленного предприятия Северной Осетии "Электроцинк" (Владикавказ) увеличилась в первом полугодии 2016 года почти в 4 раза - с планируемых 123 млн рублей до 491 млн рублей. Об этом сегодня в интервью корр. ТАСС сообщил гендиректор предприятия Игорь Ходыко.

"Чистая прибыль "Электроцинка" в первом полугодии 2016 года увеличилась почти в 4 раза - с планируемых 123 млн рублей до 491 млн рублей. В первом полугодии реализация продукции на "Электроцинке" планировалась на уровне 2,5 млрд рублей, однако план по итогам работы перевыполнен на 409 млн рублей, реализация составила более 2,8 млрд рублей. Увеличение реализации, а также чистой прибыли в первом полугодии к аналогичному периоду 2015 года связано с повышением стоимости переработки цинковых концентратов, ростом реализации серной кислоты и увеличением курсовой разницы", - сказал Ходыко.

Социальные проекты "Электроцинка"

По его словам, это позволяет предприятию реализовывать ряд социальных проектов, в частности, завод полностью финансирует деятельность детского сада "Росна" на 70 мест. "Также у нас есть санаторий-профилакторий "Сосновая роща" для реабилитации льготной категории населения. Речь идет о детях, беременных женщинах, пенсионерах и сотрудниках предприятия. В этом году на реабилитацию населения мы выделили 17 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Также предприятие содержит детский загородный лагерь, который расположен в Куртатинском ущелье Северной Осетии, каждое лето там отдыхают 600 детей со всей республики. "В перспективе мы планируем перевести лагерь на круглогодичный режим работы. В этом случае он станет уникальной базой Среднегорья для поправки здоровья, в том числе и для детей, а также для восстановления и реабилитации спортсменов. В текущем сезоне мы выделили 20 оздоровительных путевок для малообеспеченных семей", - сказал гендиректор.

Увеличение налогооблагаемой базы

Как отметил Ходыко, в этом году предприятие также планирует увеличить налогооблагаемую базу за счет ликвидации убытков прошлых лет. "Ранее руководство Республики Северная Осетия заявляло о том, что мы в недостаточной мере перечисляем налоги в местный бюджет. Говоря о налогах, нельзя сравнивать прошлые налоговые периоды с этим из-за разной экономической ситуации. "Электроцинк" планирует увеличить налогооблагаемую базу, ликвидировав убытки прошлых лет", - сказал он.

По словам гендиректора, в прошлом году "Электроцинк" перечислил налогов на сумму более 500 млн рублей. За первое полугодие 2016 года предприятие заплатило налогов на 386 млн рублей, из них практически 70 млн рублей было перечислено в бюджет Северной Осетии.

Ходыко отметил, что убытки прошлых лет "Электроцинка" на данный момент составляют 503 млн рублей. "Мы уже ликвидировали 500 млн рублей убытков", - уточнил собеседник агентства.

ОАО "Электроцинк" - предприятие металлургического комплекса Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Производит и реализует цинк, свинец, кадмий, серную кислоту, цинк-алюминиевые сплавы, полипропилен вторичный, сплавы на основе меди и др.

УГМК - российская металлургическая компания, крупнейший производитель меди в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии и Сербии, обеспечивает работу более чем 80 тысячам сотрудникам.