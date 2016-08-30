Обнародован состав участников Национального рейтинга коммуникационных компаний НР2К-2015

МJCRDF, 30 августа. /Коммуникационная группа "Византия"/. На сайте Российской академии общественных связей опубликован список PR-агентств, ставших участниками рейтинга НР2К за 2015 год.

В этом году участниками традиционного, четвертого по счету, рейтинга стали 53 агентства, основной деятельностью которых является Public Relations. Представительство участников рынка в НР2К по сравнению с прошлым годом выросло - количество поданных заявок на участие в Национальном рейтинге коммуникационных компаний увеличилось почти на 20%.

"Четвертый по счету рейтинг НР2К является значимым событием отрасли коммуникаций в России. Возросшее число участников рейтинга означает признание рынком разработанной методологии и рост зрелости национальной коммуникационной индустрии", - отметил сопредседатель наблюдательного совета НР2К и председатель совета директоров коммуникационной группы АГТ Вячеслав Лащевский.

После окончания приема заявок на участие в рейтинге состоялись процедуры по обработке анкетных данных, предоставленных агентствами-участниками. За процедурой по переводу данных в параметры "Объемы бизнеса" и "Профессиональный опыт" последовала интеграция этих параметров с показателями медиаактивности PR-агентств за 2015 год - их предоставила компания "Медиалогия". В настоящее время полученные результаты проходят аудит на соответствие методологии НР2К. Аудитором Национального рейтинга коммуникационных компаний является "БДО Юникон" - ведущая российская аудиторско-консалтинговая группа компаний.

Виталий Расницын, президент Российской академии общественных связей и КГ "Деловая лига", обозначил тенденции, выявляющиеся при проведении четвертого Национального рейтинга коммуникационных компаний: "Российский коммуникационный рынок уже совершил переход от экстенсивного к интенсивному развитию. На сегодня он отличается постепенным усилением роли региональных участников, а также консолидационными процессами, характерными для сложившихся конкурентных экономик - эти тренды отчетливо видны при анализе участников НР2К".

Результаты четвертого Национального рейтинга коммуникационных компаний (НР2К) будут объявлены в рамках международного форума Baltic Weekend 2015 во время пленарного заседания, которое состоится 8 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге. На форуме также пройдет церемония награждения победителей. Всем участникам будут направлены дипломы участников НР2К-2015.

О рейтинге НР2К

Первый Национальный рейтинг коммуникационных компаний (НР2К) был опубликован в 2013 году и стал знаковым ежегодным событием в индустрии Public relations, которое оценили и экспертное сообщество, и сами участники рынка коммуникационных услуг.

Первоочередными задачами НР2К являются создание единого отраслевого пространства, а также саморегулирование и развитие рынка коммуникационных услуг.

Рейтинг НР2К проходит при поддержке Российской академии общественных связей (РАОС), Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО), Ассоциации компаний - консультантов в области связей с общественностью (АКОС), Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Официальный консультант - Группа "БДО Юникон" (http://www.bdo.ru/rus/)

Официальный радио-партнер - Business FM (https://www.bfm.ru/)

Генеральный информационный партнер - Информационное агентство России ТАСС (http://tass.ru/)

Генеральный медиапартнер - издательский дом "КоммерсантЪ" (http://www.kommersant.ru/)

О форуме Baltic Weekend 2015

Baltic Weekend – крупнейший международный форум в области коммуникаций в Восточной Европе. Ежегодно проводимый в Санкт-Петербурге с 2001 года, Baltic Weekend зарекомендовал себя как эффективная площадка для диалога профессионалов коммуникаций из России и зарубежных стран, а также представителей бизнеса, власти, СМИ, образовательных структур и общественных организаций, заинтересованных в развитии профессиональных и этичных коммуникаций.

Организаторы форума: агентство SPN Communications, Российская Ассоциация по связям с общественностью (РАСО).

Сайт форума: http://www.balticweekend.com/

Контактная информация:

Тел.: +7 (499) 967-05-48

e-mail: pr@pracademy.ru

Оператор рейтинга НР2К:

Коммуникационная группа "Византия" (ByconGroup)

Тел.: +7 (917) 581-13-80

e-mail: profiles@nr2c.ru , transparency@bycon.ru

генеральный директор Игорь Райхман