Академия Н.С. Михалкова завершила отбор слушателей в мастерские

МОСКВА, 30 августа /Пресс-служба академии/. Приемная кампания по набору слушателей в Академию кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова завершена. Оглашены списки рекомендованных к зачислению: 18 слушателей актерской мастерской Никиты Михалкова, семь продюсеров (мастерская Леонида Верещагина) и пять режиссеров (мастерская Владимира Хотиненко) приступят к обучению уже в начале сентября.

Для Академии Н.С. Михалкова завершилась вторая по счету приемная кампания. В этом году количество заявок на поступление по сравнению с прошлым годом увеличилось: конкурс на актерскую мастерскую – в два раза (с двух человек на место до четырех), на режиссерскую – в три раза (с трех человек на место до девяти), конкурс на продюсерское отделение составил два человека на место.

География поступивших в академию в этом году стала намного обширнее, увеличилось число поступающих из самых дальних уголков России – от Калининграда до Владивостока. Благодаря целевой региональной программе поддержки Фонда Тимченко 16 слушателей академии из пяти ключевых регионов (Калининградская область, Приморский край, Краснодарский край, Республика Татарстан и Свердловская область) смогут обучаться в этом году бесплатно.

"Этот год уже второй в жизни нашей академии. В прошлом году мы прошли по-настоящему большой путь. Он, конечно же, был непростым и для тех, кто учился, и для тех, кто преподавал. И то, что, несмотря на все неминуемые сложности первого года работы, мы смогли представить – пять дипломных фильмов и 12 курсовых работ, созданных нашими же учениками и получивших признание со стороны коллег по цеху в рамках различных фестивалей, два спектакля, собравших полные залы – все это, с моей точки зрения, тот неопровержимый знак качества и уникальности разработанной системы обучения в академии. – отметил Никита Михалков, основатель и художественный руководитель актерской мастерской Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова. – И я был поражен, когда узнал, что зрители со всей России создали петицию, в которой попросили нас устроить гастроли и привезти в десятки городов России наш выпускной спектакль "Метаморфозы". Академия – это один из важнейших проектов моей жизни, и я очень благодарен всем за такое теплое отношение к нашей работе, к работе наших преподавателей и выпускников".

Об итогах первого года работы академии и планах на новый учебный год продюсерской мастерской рассказал художественный руководитель Леонид Верещагин: "Закончился первый год работы академии, состоялся выпуск первых слушателей. Я думаю, что минувший учебный год оказался полезным и для тех слушателей, кто постоянно находится "в профессии". Академия дает возможность получить системные профессиональные знания и для тех, кто находится "еще около" профессии продюсера: для них академия – это возможность углубиться в профессию, получить системные знания и обрести ценный опыт. В академии на всех факультетах нами всеми вместе - и преподавателями, и слушателями - создана уникальная атмосфера творчества и дружбы. Мне кажется, что эта атмосфера, сложившаяся за минувший год, повлияла на существенный рост числа желающих к нам поступить. Профессиональная подготовленность абитуриентов этого года и их четкое понимание для чего они идут в академию, дает нам надежду на смелые эксперименты в этом учебном году".

По словам руководителя режиссерской мастерской Владимира Хотиненко, "самая важная и ответственная часть подготовки к образовательному процессу – это набор абитуриентов, ведь стоит задача набрать, и набрать именно талантливых". "В этом году к нашей мастерской особый интерес, и это неспроста: для начинающих режиссеров Академия Н.С. Михалкова это совершенно уникальная история с особой спецификой и своеобразным плацдармом. Для нас важно, чтобы режиссер приходил в академию с четким пониманием, чего он хочет от обучения. Мы внимательно смотрим на то, с чем к нам приходят абитуриенты, и мы уже понимаем, с чем они могут уйти", - сказал он.

В течение учебного года новых слушателей ожидает не только захватывающий учебный процесс, наполненный большим объемом различных творческих встреч с известными деятелями культуры, но и множество открытий, которые им предстоит сделать в экспериментальной творческой лаборатории Академии Н.С. Михалкова.

"В этом учебном году мы увеличили количество практических занятий и постановочной работы для наших слушателей, пригласили преподавателей из дальнего зарубежья. Совсем скоро собираемся проводить интереснейшие творческие встречи и мастер-классы с выдающимися деятелями современной культуры – художниками, писателями, балетмейстерами, музыкантами и др. Кроме того, впервые для широкого зрителя будут показаны выпускные спектакли академии – это "Укрощение строптивой" и "Метаморфозы", – делится планами на новый учебный год первый проректор академии Сурен Шаумян.

Контактная информация для справок и комментариев:

София Архипова, пресс-секретарь Академии Н.С. Михалкова

Тел.: +7 (916) 641-86-50, e-mail: pressa@academynsm.ru

Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова – учебное заведение, целью которого является повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, освоение новых компетенций в сфере кино и театрального искусства. Уникальность этого учебного заведения, его особая конкурентоспособность на рынке образовательных услуг заключается в предъявляемых Академией базовых пороговых требованиях к слушателям – специалисты с высшим профильным профессиональным образованием в сфере кино и театрального искусства, прошедшие жесткий конкурсный отбор творческой направленности при поступлении в число слушателей академии.