Пятый международный фестиваль "Яркие люди" состоится 10-11 сентября

В рамках празднования Дня города Москвы в ЦПКиО им. Горького 10-11 сентября состоится 5-й международный фестиваль театрального искусства и творчества "Яркие люди". Фестиваль представит 10-часовое шоу, объединяющее различные виды театрального и визуального искусства, с российско-французской премьерой воздушного музыкально-акробатического спектакля, яркими театральными проектами и главными культурными институциями-участниками.

Роман Авдеев, основной владелец Московского кредитного банка: "Каждый год в Москве наступает особый день - яркий и красочный фестиваль "Яркие люди". Когда нашему банку исполнялось 20 лет, мы решили организовать в честь этого масштабный праздник и поделиться нашей радостью со всем городом. И теперь "Яркие люди" стали доброй традицией. В этом году пройдет пятый по счету фестиваль, и в столичном Парке Горького, как и пять лет назад, снова появятся сотни актеров, музыкантов, циркачей и танцоров, а тысячи детей и их родителей наполнят город улыбками и радостью. Ведь ради этого и существует наш фестиваль".

На юбилейном фестивале компания Bright People и французский уличный театр Remue Ménage покажут первый совместный спектакль "Легенды Ветра", который специально к фестивалю готовился российскими и европейскими мастерами визуального театра на протяжении года.

"Мы давно мечтали поработать с европейскими художниками и режиссерами и создать свое масштабное шоу. Совместить яркие визуальные образы, которые бы идеально читались в городском пространстве, с драматургическим сюжетом, придающим действию глубину и смысл. Для нас это эксперимент и вызов - создать образы, костюмы, воздушные скульптуры здесь в России, объединяя знания и опыт российских и европейских мастеров. Если для Франции – уличные зрелищные шоу вошли в традицию, то для России такая постановка осуществляется впервые и это действительно уникально", - рассказывает автор проекта и арт-директор фестиваля Мария Гальперина.

В основе принципа работы компании Remue Ménage - акцент на визуальности: крупные объекты, выразительные образы, масштабные декорации и сложная постановочная часть. Режиссер спектакля - арт-директор Remue Ménage Лоик Делакруа окончил высшую школу искусств l’AFPIC с дипломом стилиста и успел построить карьеру в домах высокой моды Hermès и Louis Vuitton, но страсть к цирковому искусству в итоге одержала верх. Так был сформирован его собственный стиль – в соединении высокого стиля моды и уличного циркового искусства. Таким будет и спектакль - необыкновенной красоты, с множеством сложных образов и новыми технологическими и хореографическими решениями.

На площади более 10 тыс. кв. м развернется шоу с гигантскими летающими фигурами, масштабными декорациями и сценическими конструкциями в уличном пространстве – театральными подмостками для артистов в образе цветов, джамперов - птиц, танцоров, несущих звезды, воздушных акробатов и оперной певицей - богиней природы, катающейся на четырехметровой Луне.

Декорации создаются специально к фестивалю. Участники шоу пронесут над головами огромные надувные скульптуры торнадо и солнце, достигающие в высоту трех метров, и десять огромных звезд. Все элементы спектакля, от надувных скульптур до костюмов и головных уборов участников, будут светиться в ночи. Для их создания используется более 2 тыс. м гирлянд. Костюмы для артистов шьются из ткани, которая специально разрабатывается для шоу, а все декорации вручную расписываются под руководством французских художников.

Музыку к спектаклю написал Виктор Сологуб, известный российский рок-музыкант, кинокомпозитор, участвовавший в группах "Поп-механика" и "Deadушки" и работавший с Борисом Гребенщиковым, Сергеем Курехиным и Вячеславом Бутусовым.

Помимо шоу "Легенды ветра" зрители увидят более десяти уличных спектаклей и представлений от театральных компаний, участвующих в фестивале. Среди них в этом году белоснежный ретро-цирк с конструкциями пятиметровой высоты от AirCircus, уличный спектакль с необыкновенными декорациями авторского театра "Эскизы в пространстве", спектакль на стыке моды, цирка и театра "Сон, который не снится" художницы Венеры Казаровой, где каждый костюм, созданный из дублерина и фетра, обработан так, что ткань похожа на бумагу, а само шоу - на нереальную реальность с образами – костюмами-посланиями и костюмами-мирами; постановка от уличного театра Tall Brothers (Высокие Братья); уличная городская сказка по мотивам пьесы Е. Шварца "Дракон" от Freak Fabrik и сказочный снежный мир, который создаст Театр светового перформанса "Светлые лица", использующий собственные технологические разработки, в числе которых программируемые микроконтроллеры, позволяющие управлять светодиодными костюмами, неоновыми элементами и пневмоконструкциями.

Кульминацией фестиваля по традиции станет театрализованное шествие "Воздушные стихии": ветер, облака и небесные светила - звезды, луна, солнце - проплывут над всем пространством фестиваля и станут частью общего сценического замысла.

Помимо насыщенной театральной программы в фестивале традиционно примут участие самые яркие люди города: более тысячи художников и артистов. Арт-инсталляции, спектакли, перформансы, хореографические постановки и мастер-классы объединены общим сюжетом и готовятся специально для фестиваля. Здесь же будут представлены проекты важных культурных институций города, в том числе Государственной Третьяковской галереи, Музея русского импрессионизма, Музея архитектуры им. Щусева, Музея Москвы, Школы Родченко, Московского планетария, Библиотеки им. Ф.М. Достоевского, Библиотеки-читальни им. И.С. Тургенева, ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, Арт школы Петра Кончаловского.

Арт-директор фестиваля - Мария Гальперина, основатель агентства Bright People.

При поддержке правительства Москвы

Пресс-служба фестиваля:

Анна Загородникова

+7 (916) 339 37 38

annaszagorodnikova@gmail.com

Пресс-служба МКБ:

Карен Тараян

+7-903-771-36-39

Tarayan@mkb.ru