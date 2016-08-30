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В Ульяновской области реализуют уникальный проект "Открытая реанимация"

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30 августа, 18:11 UTC+3
В рамках проекта родители смогут находиться рядом с тяжелобольными детьми
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В Ульяновской области реализуют уникальный проект "Открытая реанимация", заявил 30 августа врио губернатора региона Сергей Морозов.

Проект будет реализован на базе стационара детской городской клинической больницы Ульяновска  до конца года. В его рамках родители смогут находиться рядом с тяжелобольными детьми, которые лежат в реанимации.

"Мы приняли решение применить новый стандарт детских поликлиник и к стационару. Одним из ключевых направлений модернизированной системы работы станет проект "Открытая реанимация". К сожалению, не все дети рождаются здоровыми. Есть малыши, которых сразу после появления на свет приходится помещать в реанимацию, чтобы спасти. Сегодня для мамы навестить ребенка в реанимации крайне проблематично, порой невозможно. Сейчас мы меняем подход к этому. Мы переформатируем содержательно всю работу детской реанимации: даем возможность родителям быть с ребенком столько, сколько возможно и сколько необходимо. Ведь даже новорожденный чувствует присутствие мамы, ее поддержку – это очень важно. Это подход уникален не только для Ульяновской области, но и для всей страны. Мы станем одним из первых регионов России, где внедрят новую систему работы реанимации", - подчеркнул врио губернатора Сергей Морозов.

По информации регионального Минздрава, сейчас в стационаре №1 ДГКБ Ульяновска (ул. Льва Толстого, д.28) ведется ремонт, которыйпланируют завершить в ноябре текущего года. В соответствии с новым стандартом работы будет обновлено приёмное отделение, заменены окна, отремонтированы лестничные марши.  

"Отделение реанимации рассчитано на шесть коек. Для него будет приобретено новое оборудование: аппараты ИВЛ, прикроватные мониторы, автоматический анализатор газов и электролитов крови, кислородные компрессоры. Специфика заболеваний всегда разная, дети могут подолгу находиться в больнице, буквально расти там. Проект "Открытая реанимация" позволит создать полноценную систему ухода родителей за тяжелобольными ребятами, которая позволит, не нарушая лечебного процесса, увеличить время и повысить комфортность пребывания родственников с малышами. Для взрослых будет открыта подготовительная школа, где специалисты отделения научат их правилам поведения в реанимации, ухода за детьми. Запланировано создание отдельной комнаты отдыха, где можно переодеться и подготовиться к посещению ребенка. Также мы максимально комфортно обустроим саму реанимацию в соответствии с новыми стандартами работы, в том числе будут приняты определенные дизайнерские решения, повесим плазменные экраны для просмотра мультфильмов по желанию", - рассказал главный врач ДГКБ Ульяновска Рашид Абдуллов.

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