В рамках форума "Россия – спортивная держава" пройдет студенческий слет ГТО

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МОСКВА, 31 августа /Оргкомитет форума/. Начало нового учебного года откроется для студенческой молодежи ярким спортивным событием: в середине октября во Владимирской области состоится слет первокурсников – обладателей золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), приуроченный к проведению VI Международного форума "Россия – спортивная держава!".
Спортивному духу слета будет соответствовать не только девиз "Быстрее, выше, сильнее", но и программа мероприятий, включающая в себя различные коллективные интерактивы и спортивные состязания. С 10 по 13 октября юные участники фестиваля посоревнуются за звание чемпионов и примут участие в спортивных эстафетах и массовых забегах.
Однако в программе слета ГТО не только спортивные состязания. Участников ожидают встречи с известными спортсменами, послами ГТО, представителями Министерства спорта РФ и Министерства образования и науки РФ, просмотры художественных фильмов о спортсменах, интеллектуальные игры и многое другое. Кроме того, студенты примут участие в заседаниях круглых столов и научно-практических конференциях, посвященных роли ГТО и массового спорта в системе здорового образа жизни населения. На различных семинарах-практикумах, проводимых под руководством опытных модераторов, студентов познакомят с технологиями привлечения и мотивации волонтеров, эффективного PR и практиками продвижения комплекса ГТО среди студентов.
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