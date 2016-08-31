На выставке "Транспорт России" представят беспилотный коммерческий модуль MATRЁSHKA

МОСКВА, 31 августа. /ООО "Бизнес Диалог"/. С 26 ноября по 2 декабря 2016 года в московском Гостином дворе вниманию участников и гостей X юбилейного международного форума и выставки "Транспорт России" будет представлена модульная система беспилотного коммерческого транспорта MATRЁSHKA. Проект разработан компанией Bakulin Motors Group (BMG), созданной владельцем и генеральным директором холдинга Volgabus Алексеем Бакулиным для инновационных проектов.

В модульном концепте предлагается три варианта использования электротранспорта: для пассажирских перевозок, коммунальных служб и доставки грузов. MATRЁSHKA состоит из быстрозаменяемых модулей, позволяющих оперативно изменять конфигурацию транспортного средства в зависимости от цели использования. Модульность также позволяет более гибко проводить техническое и гарантийное обслуживание. Наличие автопилота дает возможность круглосуточно использовать MATRЁSHKA, гарантируя безопасность и автономность.

Получить необходимую информацию о маршрутах, отслеживать местонахождение и бронировать как одно посадочное место, так и транспортное средство полностью можно с помощью приложений для IOS и Android. Управление осуществляется Robotiс Operation Systems (операционная система ROS).

В пассажирском варианте MATRЁSHKA имеет габариты 4,6 х 1,7 м. Мощность силовой установки - 40 кВт, грузоподъемность - 1300 кг. Без подзарядки MATRЁSHKA способна проехать до 130 км, при этом ее максимальная скорость ограничена 30 км/ч.

По предварительной информации, в массовое производство беспилотники поступят уже в 2017 году. Однако на следующий год они уже будут обслуживать гостей чемпионата мира по футболу 2018 года, который состоится в России.

С 26 ноября по 2 декабря 2016 года в рамках "Транспортной недели-2016" состоится ряд мероприятий:

X Юбилейный международный форум и выставка "Транспорт России";

деловой завтрак министра транспорта Российской Федерации;

IV Международная выставка общественного транспорта " ЭкспоСитиТранс ";

"; церемония вручения премии "Формула движения";

IV Форум транспортного образования;

международный конгресс ROAD TRAFFIC RUSSIA-2016;

XIV Международная конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство".

Также состоятся молодежные мероприятия: VIII Общероссийская спартакиада студентов транспортных вузов и всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных вузов "ТранспАрт-2016".

С графиком проведения можно ознакомиться на сайте http://transweek.ru

Соорганизатор: Министерство транспорта Российской Федерации

Организатор: ООО "Бизнес Диалог"