Москва 10-11 сентября будет отмечать 869 лет со дня основания

МОСКВА, 31 августа 2016 г. /Консалтинговая группа "Полилог"/. Этой осенью Москве исполняется 869 лет. Праздничные мероприятия в честь Дня города 2016года состоятся 10 и 11 сентября. Для горожан и гостей столицы приготовлено более 1000 мероприятий на 228 площадках в центральной части и во всех административных округах.

Главный девиз праздника "Москва – город российского кино", так как 2016 год посвящен российскому кинематографу, и столица выступает флагманом отечественной киноиндустрии.

В столице России расположены самые известные киностудии, здесь проходят крупные кинофестивали, посвященные разным жанрам кино. Начиная с раннего советского периода и до сегодняшних дней, в Москве снимались многие кинокартины, ставшие культовыми. И эти события, связанные с историей кино, найдут отражение в программе Дня города 2016.

Масштабная программа по традиции будет проходить в течение двух дней. В центре Москвы будут работать 50 праздничныхплощадок, а в округах и районах столицы – свыше 120, в этом году их стало больше, чем раньше. Развлекательные мероприятия охватят все административные округа, во многих местах будут реализованы неординарные спецпроекты. Зрителей ждут интерактивные шоу, творческие мастер-классы, встречи с известными людьми из мира искусства и кино. В общей сложности состоится более 300 концертов и музыкальных фестивалей. На нескольких окружных площадках ожидаются выступления военных духовых оркестров и показательные выступления учеников Кремлевской школы верховой езды, а также много других увлекательных событий.

В честь Дня города по всей территории столицы появится более 270 необычных арт-объектов, которые создадут яркое настроение.

Парки Москвы станут центральными площадками празднований, посвященных Дню города. Насыщенную и разноплановую программу приготовила объединенная дирекция "Мосгорпарк",

в ней участвуют 22 парка. Во многих из них в 12:00 состоится прямая трансляция торжественной церемонии открытия Дня города на Красной площади, также трансляцию можно будет увидеть на экранах, установленных на таких площадках как: Екатерининский парк, Цветной бульвар, Патриаршие пруды, Парк Северного речного вокзала, Проезд Дежнева, вл. 1, Преображенская площадь, д. 12, Парк Лефортово, МГОМЗ "Коломенское", Парк Новой Олимпийской деревни, зона отдыха "Тропарево", ландшафтный парк Митино, ЗелАО Центральная площадь и Парк Победы, ТиНАО, поселение "Вороновское", пос. ЛМС, мкр. Центральный, д. 16, площадь перед ДК.

В 13:00 на всех городских площадках будет дан единый старт Дня города 2016 под звуки Гимна Москвы.

По традиции к празднику приурочен общегородской день экскурсий. Для москвичей и гостей города разработано свыше 200 бесплатных маршрутов, в том числе уникальные авторские экскурсии от городского экскурсионного бюро "Музей Москвы", краеведов и архитекторов. Есть маршруты и по центру столицы, и по всем административным округам, включая Троицкий, Новомосковский. Ожидается, что экскурсии посетят около 15 тыс. человек.

Красная Площадь

10 сентября, 12:00–13:00

Церемония открытия Дня города пройдет на Красной площади, она начнется 10 сентября в 12:00 и будет транслироваться в прямом эфире на все городские площадки. В 13:00 – общегородской музыкальный старт праздника под звуки Гимна Москвы.В организации торжественной церемонии открытия Дня города в Москве примут участие добровольцы. Волонтеры будут работать со зрителями и VIP-гостями, помогать костюмерам, реквизиторам и многое другое. Партнерами по подбору волонтеров выступают Ассоциация волонтерских центров, Российский государственный социальный университет, который является членом АВЦ, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова и Независимый корпус добровольцев "ОЛИМП".

Поклонная гора

10 сентября, 10:00–23:00

11 сентября с 13:00–19:00

10 сентября на Поклонной горе – Парад российского студенчества, он будет проходить с 10:00 до 18:00. Сотни тысяч юношей и девушек примут участие в праздничном шествии студенческих колонн, состоится торжественное посвящение первокурсников в студенты и гала-концерт "Мы в ответе за будущее!"

В 19:30 зазвучит праздничный концерт,посвященный Дню города. Свою программу представит "Дорожное радио". В программе примут участие: группа "Фабрика", Денис Клявер, Родион Газманов, Андрей Никольский, Зара, н.а. России Александр Буйнов, Таня Герман, Наталья Власова, гр. "Лови" и др.

С 21.00 до 22.00в программе предполагается перерыв.В 22.00 в продолжение программы радиостанции «Дорожное радио» состоится праздничный фейерверк в честь Дня города, после которого продолжится концертная программа, которая продлится до 23.00.

11 сентября с 13.00 до 17.00 свое творчество подарят москвичам и гостям столицы молодые талантливые исполнители – Юлия Плаксина, Кристина Стельмах, Анри Гогниашвили, Евгений Феклистов и группа "Метро", группа "Против правил", Арсений Бородин, Наташа Корс, SHOO, Ася Пивоварова и KosmaxBand, Braska, Букатара, TheDavincies, и другие.

С 17.00 до 19.00 потанцевать всех приглашает радио "Дача". В программе старые популярные хиты 80-90х гг. в исполнении: Жасмин, Юты, Светланы Рерих, Варвары, народного артиста России Александра Буйнова, Вячеслава Быкова, Кая Метова, группы "Балаган лимитед", "ПМ" и других.