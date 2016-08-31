Объявлены 22 новых номинанта национальной премии "Приоритет-2016"

МОСКВА, 31 августа 2016 г. /Оргкомитет премии/. В рамках очередного этапа национальной премии в области импортозамещения "Приоритет-2016" организационный комитет и экспертный совет премии извещают о результатах рассмотрения заявок на участие. Статус номинантов по итогам квалификационного отбора присвоен еще 22 компаниям и организациям. Все номинанты поборются за звания лауреатов и главные призы в 19 основных номинациях премии.

Всего на 31 августа 2016 года на участие в конкурсе "Приоритет-2016", как уточняют в оргкомитете премии, было подано 120 заявок от соискателей из 31 региона Российской Федерации и Республики Беларусь. Список номинантов национальной премии в области импортозамещения опубликован на сайте http://prioritetaward.ru/nominees.

Экспертный совет премии продолжает работу по обработке заявок. Напоминаем, что подача заявок на участие в национальной премии в области импортозамещения "Приоритет-2016" продолжается. Последний день подачи заявок – 30 сентября 2016 года.

Комментируя объявление первых номинантов премии, подавших заявки до 30 июня текущего года, председатель оргкомитета Виталий Расницын отметил высокий уровень претендентов. "В этом году экспертному совету будет довольно сложно определять лауреатов, - сказал он. - По сравнению с прошлым годом очень вырос не только уровень заявок на конкурс, но и сам уровень представленных на "Приоритете" продуктов и проектов в области импортозамещения. Этот факт не может не радовать: импортозамещение в России развивается быстрыми темпами, расширяется число участников импортозамещения, увеличивается количество российских товаров и услуг мирового уровня, тем самым выводя национальную премию в области замещения на качественно новый уровень представительства и соревнования".

В номинации "Приоритет-ОБОРУДОВАНИЕ" новыми номинантами стали Вяземский машиностроительный завод и его знаменитое прачечное оборудование, белорусская компания "ТермоБрест" со своей линейкой клапанов, регуляторов и заслонок для газовой отрасли, а также производственное объединение "Спецавтоматика", специализация которого – представленные на конкурс комплексные решения в области автоматизации пожаротушения.

В номинации "Приоритет-МАШИНОСТРОЕНИЕ" сразу пять новых лиц. Это "ГМС Ливгидромаш" и выпускаемые в Ливнах электронасосы Delium, Ковровский электромеханический завод и многофункциональные минипогрузчики, подмосковный машиностроительный завод "Тонар" и линейка его продукции, включая одноименные карьерные самосвалы. В состав номинантов также вошли полуприцепы-цистерны для транспортировки газированных напитков от "АвтоГазТранс" и первые российские нефтяные насосы, производящиеся с 2016 года на мощностях АО "Транснефть Нефтяные насосы".

Еще один продукт Ковровского электромеханического завода, современные станки с программным управлением, поборются за победу в номинации "Приоритет-СТАНКОСТРОЕНИЕ".

В номинации "Приоритет-МЕТАЛЛУРГИЯ" Уральская металлообрабатывающая компания представит производимую теперь в Магнитогорске высокопрочную упаковочную ленту.

Три новых участника в числе претендентов на победу в номинации "Приоритет-СТРОЙ". Это воронежская компания "Вудвилль", которая первой в России освоила технологию производства и строительства деревянных домов MHM. Это линейка инновационных вибродемпфирующих эластомерных материалов Nowelle, которую производит НТЦ "Резина". И компания "ТехноНИКОЛЬ" и ее инновационный продукт для теплоизоляции зданий – плиты LOGICPIR.

В номинации "Приоритет-ЛЕГПРОМ" номинантами стали компании "Энергоконтракт" и "Торговый дом текстиль". Первая будет претендовать на победу в номинации с первой российской спецодеждой из арамидной ткани, защищающей от термических рисков. Вторая – с тканями серии "Легион 240 А", специально разработанной для российских нефтедобывающих компаний.

Два новых претендента и в номинации "Приоритет-ФАРМА". Компания "Эвалар" представляет на конкурс российский препарат для улучшения работы мозга "Гинкоум", компания "Фарма Био" – "Тимодепрессин", который лечит такие болезни, как псориаз, атопический дерматит, ревматоидный артрит и другие.

Российская компания "Евразия", представившая на конкурс спальную мебель серии "Классик", стала номинантом номинации "Приоритет-ТНП". В номинации "Приоритет-ТУРИЗМ" в борьбе за главный приз поучаствует Мордовский государственный природный заповедник имени П.Г. Смидовича. В номинации "Приоритет-АГРО" – Нижегородский масло-жировой комбинат, выставивший на конкурс хлебопекарный жир К-601, помогающий российскому хлебу и кондитерским изделиям быть вкуснее. В номинации "Приоритет-ТРАНСПОРТ" – Тверской вагоностроительный завод с новым российским электропоездом пригородного сообщения ЭГ2Тв.

И, наконец, в номинации "Приоритет-Перспектива" статус номинанта получило НПО "Квант" из Великого Новгорода и его трансформируемое инвалидное электротранспортное кресло с изменяющейся шириной.

Оргкомитет премии также сообщил об открытии с 1 сентября 2016 года последнего, третьего периода приема заявок на участие в национальной премии в области импортозамещения "Приоритет-2016", который продлится до 30 сентября 2016 года. Участниками могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так и средние и малые предприятия. Для участия в премии достаточно заявки, которая заполняется в свободной форме в предварительно выбранной номинации. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов национальной премии в области импортозамещения состоится 10 ноября 2016 года в Конгресс-центре ТПП РФ (Москва, ул. Ильинка, 5/2).

О премии

Премия "Приоритет" - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Это первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Премия проходит при поддержке Минпромторга России, Минсельхоза России, ТПП РФ, РСПП, "Деловая Россия", ФАС России, а также других профильных и отраслевых организаций.

Ожидается, что в 2016 году в премии "Приоритет-2016" примет участие больше 400 компаний. Проведение в прошлом году первой в истории России премии в области импортозамещения "Приоритет-2015" собрало 305 участников из 41 регионов страны в 18 основных номинациях. Торжественная церемония награждения 36 лауреатов премии состоялась в атриуме Государственного музея А.С. Пушкина на Пречистенке.

Организационная поддержка: КГ "Деловая лига"

Официальный партнер: Группа компаний "ММК"

Генеральный информационный партнер: ТАСС

Генеральный медиа-партнер: Издательский дом "Коммерсантъ"

Официальный информационный партнер: РИА Стандарты и качество

Генеральный отраслевой информационный партнер: ИД "Панорама"

При поддержке: Всероссийская организация качества (ВОК), Союз машиностроителей России, Союз потребителей России, Московская торгово-промышленная палата (МТПП), Союзлегпром, Союз нефтегазопромышленников России, Союз животноводов России, РАЭК, АРПАТ, Российская ассоциация производителей станкоинструментальной продукции («Станкоинструмент»), Ассоциация Российских фармацевтических производителей (АРФП), Стеклосоюз, ЛАС, Российский союз химиков, Ассоциация производственных и торговых предприятий рыбного рынка, АКОРТ, АССАГРОС, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация, РОСПиК, Союз авиапроизводителей России, РОССОЮЗХОЛОДПРОМ, Национальный союз зернопроизводителей, РАО "Бумпром", ОПЖТ, Союз виноградарей и виноделов России, ассоциация "Лига содействия оборонным предприятиям".

Информационная поддержка: ТПП-информ, "Бизнес-журнал", исследовательский холдинг "РОМИР", газета "Промышленный еженедельник", телеканал "ПРО Бизнес", журнал "Стратегия", журнал "Авиапанорама", ИД "Русский врач", журнал "Российские торговые марки", портал "The Dairynews", журнал "Время инноваций", журнал "Нефтегаз", журнал "Уездъ", журнал "Регионы России", журнал "Индустрия", портал "MediaTimes", журнал "Региональная энергетика и энергосбережение", legport.ru, mashportal.ru, promrf.ru, agroday.ru, agro.ru.

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