Учебный центр по подготовке медицинских кадров открылся в Нальчике

НАЛЬЧИК, 31 августа. /Корр. ТАСС Асият Гериева/. Новый учебный центр подготовки и повышения квалификации медицинских работников открыли сегодня в Нальчике на базе Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ). Об этом ТАСС сообщил ректор Юрий Альтудов.

"Здесь есть самое современное оборудование - это фантомы, которые позволяют учится студентам без той натуры, которая раньше использовалась (до сих пор студенты учились на трупах). Это 12 залов, в которых студенты и медколледжа, и университета на своих курсах имеют возможность получить компетенции врача. Также здесь будут проходить подготовку и переподготовку уже работающие врачи", - сказал Альтудов.

В новом симуляционный центре можно научится делать уколы, измерить артериальное давление, осуществить процесс родовспоможения, сделать перевязки разных травм, провести лапароскопические операции и многое другое. "Все манипуляции дают обратную реакцию - на компьютере высвечивается - правильно или нет они проделаны", - отметил Альтудов, добавив, что начиная с этого года врачи без прохождения курсов обучения на подобном оборудовании не могут получить лицензию на работу.

С 2008 года здание, построенное в 1956 году, находилось в аварийном состоянии после пожара. Общая площадь - 5,2 тысячи кв м. "Произведен капитальный ремонт всех помещений, благоустроена прилегающая территория. Качество выполненных работ не вызывает нареканий. Рассчитано на 1,6 тысячи учащихся", - добавил собеседник агентства. Ремонт произведен на основе частно-государственного партнерства, сумма израсходованных средств не уточняется.

Набор в КБГУ в этом году существенно увеличился. "Общий набор по университету увеличен на 600 человек, по медицинским специальностям рост составил порядка 200 человек (по медицинском направлении обучается порядка 2,5 тыс. человек)", - уточнил Альтудов.

В церемонии открытия центра принял участие глава Кабардино-Балкарии (КБР) Юрий Коков. "Здесь мы можем обучить не только будущих медработников, но через этот центр нужно пропустить всех уже работающих врачей, медицинских сестер. У нас проблема и с квалификацией, и с численностью врачей. Есть тенденция оттока кадров в другие регионы, где созданы лучшие условия, и очень важно чтобы здесь все это развивали и сохраняли", - подчеркнул Коков.