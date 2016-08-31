Учащиеся медфака и медколледжа КБГУ отпраздновали новоселье

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В преддверии Дня знаний более 1600 учащихся медицинского факультета и медколледжа Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М.Бербекова отпраздновали новоселье. Студентов и преподавателей поздравил Юрий Коков.
Реконструкция здания бывшего политехнического техникума, находившегося после пожара в 2008 году в аварийном состоянии, началась в 2015 году. В сжатые сроки произведены капитальный ремонт учебного корпуса площадью 5200 кв. м, спортивного зала, фасадные работы, благоустройство прилегающей территории. Создана современная учебная база. Оборудованы залы сочетанной травмы, оказания помощи при острой сердечно-сосудистой недостаточности, лабораторных микробиологических исследований, педиатрии, матери, ребенка и родовспоможения. Качество медицинской помощи оценивается компьютером. Ю.А.Коков высказался за освоение новейших технологий всеми медицинскими работниками республики, в рамкам предпринимаемых Минздравом КБР мер по повышению квалификации врачей и среднего медицинского персонала. "Очень важно все это развивать и сохранить", - подчеркнул глава КБР.
Юрий Коков поздравил студентов и преподавателей с наступающим праздником – 95-летием государственности республики, поблагодарил строителей, руководство госуниверситета, сумевших "в прямом и переносном смысле возродить здание из пепла", пожелал учащимся счастья, благополучия, новых достижений в освоении сложной, но необходимой профессии врача. "Уверен, с такой молодежью у республики прекрасное будущее", - сказал в завершении глава КБР.