Московская международная книжная выставка-ярмарка пройдет 7-11 сентбября

МОСКВА, 31 августа 2016 г. /Пресс-служба ОАО "Генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок"/. 29-я Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ) пройдет с 7 по 11 сентября 2016 года. На ВДНХ, одном из самых популярных общественных пространств столицы, соберутся более 500 издательств России и стран ближнего и дальнего зарубежья, чтобы представить свою художественную, детскую, образовательную, научно-популярную, справочно-энциклопедическую и другую литературу.

Именитые писатели, актеры театра и кино, деятели культуры, искусства, политики, науки и спорта представят новинки современной литературы и книгоиздания гостям и жителям столицы.

Московская международная книжная выставка-ярмарка зарекомендовала себя как уникальная платформа для взаимодействия и общения поклонников литературы, авторов и книгоиздателей разных стран и континентов. Всего запланировано более 600 мероприятий. Гости смогут послушать выступления любимых авторов, приобрести их книги и получить автографы. Среди участников ММКВЯ Денис Драгунский, Людмила Улицкая, Татьяна Устинова, Дарья Донцова, Сола Монова, Вячеслав Никонов, Сергей Шаргунов, Андрей Румянцев, Мария Метлицкая, Олег Рой, Владимир Маркин и многие другие.

Встречи с известными и любимыми авторами, презентации книг запланированы и на стендах издательств. Так, издательство "Эксмо" представит новую книгу Захара Прилепина "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами". Владимир Маркин презентует книгу следственного комитета о самых громких преступлениях XXI века в России. Известный режиссер и актер Никита Михалков встретится с читателями для обсуждения книги "Бесогон". Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко представит читателям свой роман о зомби "КваZи". Издательство "Молодая гвардия" продемонстрирует новинки серии "ЖЗЛ: Великие люди России", в которой вышел очередной трехтомник в подарочном оформлении – "Ребята с нашего двора". В него вошли книги Владимира Новикова «Высоцкий», Льва Данилкина "Юрий Гагарин", Максима Макарычева "Александр Мальцев".

Почетным гостем Московской международной книжной выставки-ярмарки станет Греческая Республика, которая представит публике известных не только в самой Греции, но и за ее пределами детских авторов, поэтов и писателей, а также подборку греческого кинематографа. Греческая 91-летняя писательница Алки Зеи лично приедет на ярмарку для презентации своей книги "Леопард за стеклом". Книга была переведена на все языки мира, а в этом году переиздана в России. Поделиться своим творчеством приедут представители нового поколения греческих писателей - Иоанна Буразопулу, Яннис Павлос, Христос Христопулос. Популярный греческий детский писатель Евгениос Тривазас, написавший более 100 книг, которые были переведены более чем на 20 языков, встретится со своими маленькими читателями. Для детей и взрослых пройдут интерактивные уроки греческого языка. Ежедневно греки будут знакомить гостей ММКВЯ со своими фильмами и мультфильмами.

Книгоиздатели из 37 государств постараются раскрыть культуру и традиции своей страны через литературу и искусство. Китайскую делегацию представляют 48 издательских компаний, которые привезут более 1000 книг художественной и учебной литературы. В рамках перекрестного Года российских СМИ в Китайской Народной Республике и Года китайских СМИ в Российской Федерации состоятся мастер-классы китайского языка для студентов. Иран презентует персидский перевод сборника рассказов Фазиля Искандера. Кубинская Республика проведет мероприятия в честь празднования 90-летия со дня рождения Фиделя Кастро, на стенде будут представлены уникальные фотографии и интересные факты из жизни революционера. Армения представит антологию Брюсова "Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней". Ознакомиться с армянским фотоискусством гости смогут на презентации альбома-каталога "Армения по Мандельштаму. Армянская фотография 1878-1920 гг.". Другие страны также подготовили занимательную программу, посвященную литературным новинкам.

К 25-летию образования Содружества Независимых Государств запланирована специальная экспозиция и программа мероприятий. В честь юбилея на выставке будут организованы стенды государств участников СНГ, пройдут мероприятия Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ – в частности, презентации книг как изданных фондом, так и выпущенных в разных странах Содружества. По традиции на ММКВЯ будут чествовать победителей международного конкурса государств-участников СНГ "Искусство книги".

Правительство Москвы представит отдельную медиаэкспозицию "Москва книжная". Тематика книг городской издательской программы разнообразна: история столицы, исторические и памятные места города; город в литературе, искусстве и архитектуре, путеводители, книги-альбомы, энциклопедические издания, жизнь знаменитых москвичей, воспоминания о Москве. Главное отличие программы в целом – все книги связаны с Москвой, будь то фолианты, написанные классиками русской литературы, или творения современных авторов.

В этом году в ММКВЯ участвуют книгоиздатели из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Смоленска, Белгорода, Саратова, Обнинска, Калининграда, Волгограда, Красноярска, Чебоксар, Севастополя, Омска, Казани, Уфы, Архангельска, Махачкалы, Иваново и Самары, которые презентуют различные региональные программы и проекты по поддержке книги и чтения. Отдельно будет представлен "Регион в фокусе" - победитель прошлогоднего конкурса "Самый читающий регион России" - Ульяновская область.

ММКВЯ по традиции открывает новый книжный сезон и подводит итоги прошлого. Так, в рамках выставки-ярмарки пройдет одно из ожидаемых событий в литературной среде - награждение победителей ежегодного национального конкурса "Книга года". Также на ММКВЯ будут чествовать победителей всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы "Малая Родина", Всероссийского конкурса книжной иллюстрации "Образ книги", открытого конкурса профессионального мастерства "Ревизор".

Особенностью 29-й Московской международной книжной выставки-ярмарки станет интеграция литературы в кинематограф. В Год российского кино на выставке пройдет конференция по авторскому праву, где авторы, юристы, агенты и представители киноиндустрии обсудят различные аспекты, связанные с использованием объектов интеллектуальной собственности. Писатели и книгоиздатели презентуют режиссерам и продюсерам свои лучшие произведения для дальнейшей экранизации.

Особую атмосферу праздника книги создадут самые разнообразные авторские площадки – "Литературная гостиная", "Литературная кухня", "Детское пространство", "Первый микрофон", "КнигаБайт", "Книга: пространство профессий", "Телестудия", "Бизнес пространство", а также две сцены – одна, расположенная на улице пред входом в павильон №75 ВДНХ, вторая – в зале "А". Для быстрой и комфортной ориентации в книжном изобилии в павильоне организована удобная навигация, которая позволит с легкостью выбрать нужный стенд и попасть на презентацию к любимому автору.

Центральная сцена в павильоне зала "А"

Центральной площадкой ММКВЯ станет сцена в зале "А". Здесь пройдет около 20 мероприятий, среди которых выступления знаменитых авторов, медийных персон, почетных гостей, презентации и показы фильмов.

Серию занимательной зоологии для детей презентуют Андрей Макаревич, Валерий Сюткин, Ёлка, Леонид Агутин, Дмитрий Быков, Татьяна Устинова, Майя Кучерская, Александр Архангельский, Елизавета Александрова-Зорина, Татьяна Веденеева. Такие звезды эстрады, как Дмитрий Крылов, Ефим Шифрин, Станислав Садальский, Татьяна Лазерева, Иосиф Кобзон выступившие ее авторами, примерили на себя «роль» того или иного животного, и рассказали о его жизни словно "изнутри".

Кандидат экономических наук и писатель Владимир Кокорев представит проект "Мегастегосы Европы" - уникальную книгу об архитектуре крупнейших дворцовых комплексов. Книга рассказывает о зданиях официальных королевских и императорских дворцов Европы, как об особом типе архитектуры.

Известный композитор Александр Журбин представит свою новую книгу "О времени, о музыке и о себе". Автор прочитает отрывки из книги, проведет автограф- и фото сессию, а гости смогут услышать новые и старые песни, увидеть фрагменты из спектаклей и кинофильмов.

Детская литература

Пожалуй, самой живой и яркой на ММКВЯ станет площадка детской литературы. Здесь соберутся самые известные детские авторы, которые расскажут своим читателям увлекательные истории о захватывающих приключениях любимых героев. Всего на площадке пройдет более 40 мероприятий для детей и их родителей. Занятия по душе на этой площадке найдут все: малыши смогут посмотреть подборку мультипликационных фильмов и диафильмов из уникальной оцифрованной коллекции Российской государственной детской библиотекой, ребята постарше примут участие в мастер-классах и викторинах фестиваля "Читай! Умей! Живи ярко!", а родители смогут подобрать в домашнюю библиотеку новинки детской литературы или проверенную поколениями книжную классику.

ММКВЯ, открывая учебный год, делает его ярким вместе с писательницей и учительницей начальных классов Екатериной Тимашпольской. Она расскажет о приключениях своего героя Мити Тимкина из книг "Митя Тимкин, второклассник" и "Митя Тимкин: Приключения продолжаются". Артур Гиваргизов поделится со своими читателями лучшими стихами и историями из книг "Записки выдающегося двоечника" и "Дима, Дима и Дима". Юлия Школьник презентует новую книгу "Занимательная наука", а затем проведет познавательную викторину с призами.

Школьники смогут попрактиковаться в съемках фильмов на смартфон. Ребята помладше увидят, как рисуют мультфильмы и попробуют создать свой собственный.

Деловая программа

В программе ММКВЯ предусмотрено около 100 деловых мероприятий, среди которых круглые столы, конгрессы, дискуссионные площадки и различные конференции. Одним из ключевых станет круглый стол "Искусство литературной дипломатии. Российская литература на пути к зарубежному читателю", который состоится в день открытия ММКВЯ. Заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев, президент Франкфуртской книжной ярмарки Юрген Боос, директор Генеральной дирекции международных выставок и ярмарок Сергей Кайкин, вице-президент Российского книжного союза Олег Новиков, а также другие представители книжного бизнеса обсудят потенциал российской литературы на международном книжном рынке, способы продвижения российских авторов на зарубежный рынок и программы по поддержке переводов российской литературы.

Ставшая уже традиционной отраслевая конференция "Книжный рынок России-2016" пройдет во второй день работы выставки-ярмарки. Участники обсудят итоги работы книжной отрасли за первое полугодие 2016 года и прогнозы её дальнейшего развития, тенденции рынка электронной книги в России, перспективы развития независимых книжных магазинов и другие проблемы.

Книга: пространство профессий

Почти 30 мероприятий, посвящённых вопросам образования, повышения квалификации и профессиям книжного рынка объединятся на площадке «Книга: пространство профессий». На специализированных семинарах маркетологи и специалисты ведущих изданий расскажут участникам, как эффективно работать с издательствами и типографиями, поведают все тонкости продвижения и продажи книг, а также представят различные технологические новинки, используемые в современном книгоиздании. На различных семинарах, дискуссиях издатели обсудят состояние современного книжного рынка, развитие электронной книги.

В дни работы ярмарки пройдут конференции "Эффективны ли блокировки сайтов и как изменить антипиратское законодательство" и "Законодательные инициативы и правовое регулирование российского книгоиздания". Состоится расширенное заседание Советов директоров книжных палат и книжных ярмарок СНГ, где обсудят векторы развития книжной отрасли и межсоюзное взаимодействие в рамках книжных выставок и ярмарок.

Ежедневно на площадке будет работать ярмарка вакансий ведущих издательств и книготорговых предприятий. Пройдет презентация итогов проекта "ЛитРес: Библиотека": 3000 подключенных библиотек по всей России.

Книгабайт

Следуя современным тенденциям, на ММКВЯ организовано пространство "Книгабайт", посвященное новым технологиям в книжной индустрии. В программе площадки запланировано более 20 мероприятий.

На интерактивной презентации самых ярких отечественных проектов с применением технологии дополненной реальности в книгоиздании гостям покажут "оживающие" сказки, виртуальные книги-раритеты и музейные экспонаты.

Здесь же состоится подведение итогов очередного этапа краудсорсингового проекта по литературе "Страна Читающая" - "Читаем Бунина", который создан, чтобы помочь выразить свое уникальное понимание поэзии и подтолкнуть людей разглядеть в ней неизведанные, неочевидные смыслы.

Известная телеведущая Фекла Толстая презентует проект "Весь Толстой в один клик" - эталонной электронной версии 90-томного собрания сочинений Льва Толстого, которое содержит не только известные произведения писателя, но и редкие рассказы, повести, дневники и письма.

Литературная гостиная

В «Литературной гостиной» в неформальной обстановке пройдет 40 мероприятий - это и встречи с авторами, и презентации книг, и обсуждение новых литературных веяний.

Поэтесса, писательница, сценарист, продюсер, основатель нового литературного жанра "Неоэзотерическая фантастика" Карина Сарсенова проведет творческую встречу с читателями и представит новый сборник стихов, пьес и киносценария "Счастье вопреки".

Директор культурного Центра Боливарианской Республики Венесуэла им. Симона Боливера, сеньора Мария Габриэла презентует книгу "Франсиско де Миранда в Российской империи". Франсиско де Миранда - национальный герой Венесуэллы, борец за независимость испанских колоний Южной Америки побывал в России во времена Екатерины II.

На площадке «Литературной гостиной» посетители смогут пообщаться и получить автограф у Александра Гордона, Вики Цыгановой, Юрия Полякова, Андрея Дементьева, Влада Маленко, Наталии Воробьевой, Сергея Есина, Елены Котовой, Льва Данилкина, Евгения Лесина, Валерии Пустовой и других авторов.

Литературная кухня

В необычной форме представлена площадка "Литературной кухни" – среди множества книг установлена реальная кухня, предназначенная для презентации литературы нон-фикшн. В насыщенной программе запланировано более 60 мероприятий. Здесь будут представлены книги различных направлений, таких как: искусство и культура, общество и гуманитарные науки, кулинария и медицина, мода и хобби, спорт и многое другое. Каждый день на импровизированной кухне для гостей будут проводиться кулинарные мастер-классы.

Гаяне Бреиова раскроет секрет армянского завтрака, Ирина Чадеева поможет приготовить идеальный пирог, а Артем Князев превратит маленьких книголюбов в шеф-поваров. Участниками "Литературной кухни" будут Николай Валуев, Оскар Кучера, Светлана Руцкая, Артем Князев, Павел Глоба, Владимир Войнович и другие.

Первый микрофон

На площадке "Первый микрофон" для гостей ММКВЯ состоятся более 40 встреч с авторами, пишущими на острые социальные темы.

Людмила Улицкая встретится с читателями и презентует роман "Лестница Якова", в основу которого легли письма из личного архива писателя.

В рамках "Часа большой книги" пройдет встреча известного филолога, писателя и лауреата премии "Большая книга" Евгения Водолазкина с читателями. Гости смогут задать автору вопросы и обсудить его новый роман "Авиатор" и другие произведения.

Открытую дискуссию проведут Наталья Громова со своей книгой "Пилигрим" и Денис Драгунский с изданием "Дело принципа".

Александр Лапин презентует свой роман "Русский крест", где происходит переосмысление сложного для России исторического периода — когда Советский Союз прекратил существование, а Россия делала первые шаги к своему становлению.

Телестудия

На втором этаже павильона будет организована большая интерактивная площадка, где разместится студия, в которой будут работать радиостанции "Маяк", "Культура", "Радио Россия" и "Вести FM", а также открытая телестудия ММКВЯ. Участники и гости выставки будут рассказывать о наиболее интересных и ярких событиях дня, чтобы телезрители и радиослушатели прочувствовали атмосферу праздника книги. Все программы телестудии можно будет посмотреть на официальном канале ММКВЯ на Youtube https://www.youtube.com/channel/UCJ3b8ia1jE5x1xWu454G5Pw .

В первый день ММКВЯ в эфире телестудии пройдет дискуссия "Почему Греция? – Тактики, институты, вызовы". В разговоре примет участие посол Греции в Москве Андреас Фриганс и министр культуры и спорта Греции Аристидис Балтас.

Яркими гостями студии будут сын Никиты Хрущева, почетный профессор университета Брауна в США Сергей Хрущев и бывший мэр Москвы Юрий Лужков с презентациями своих книг. Музыкант, продюсер и лидер группы "Мегаполис" Олег Нестеров презентует книгу "Небесный Стокгольм". О своих новых книгах также расскажут Дмитрий Рогозин, Владимир Евстафьев, Михаил Нянковский, Евгений Бажанов, Михаэль Паскевич, Саша Черный и другие.

Открытый воздух

Московская международная книжная выставка-ярмарка расширяет границы и выходит за рамки павильона. Так, перед павильоном №75 ВДНХ пройдет несколько десятков концертных программ, театрализованных представлений и выступлений артистов.

Здесь же, перед павильоном, состоится и торжественная церемония открытия 29-й Московской международной выставки-ярмарки, которая продолжится концертом и выступлениями артистов. В церемонии примут участие председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил Сеславинский, министр культуры и спорта Греции Аристидис Балтас и президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Коллектив радио "Орфей" продолжит торжественное открытие ММКВЯ концертом классической музыки.

Все пять дней выставки-ярмарки на сцене перед павильоном ВДНХ №75 гостей ждут яркие номера и запоминающиеся художественные образы. Яркую самобытную музыкальную программу представят коллективы из разных стран. Например, гости смогут увидеть гордость Казахстана - лучшую этно-фольклорную группу Turan и этно-джазовый дуэт ST brothers.

Необычной станет презентация автобиографической книги "Джеки Чан. Я счастливый". Инструкторы и ученики школы Цигун и Кунг-фу Шаолиня мастера Ши Янбина продемонстрируют мастерство шаолиньского кунг-фу.

Известная греческая композитор и музыкант Эвантия Ребутсика представит свои любимые музыкальные композиции и музыку из таких кинофильмов, как "Константинопольская кухня", "Южный ветер", а также из театральных постановок "Третий брак" и "Сирано".

Известная оперная российская певица Любовь Казарновская выступит с концертом на сцене перед павильоном. Исполнительница романсов и джаза, заслуженная артистка России Нина Шацкая презентует свою новую книгу "Жажда Жизни". Заметки об удивительных путешествиях переросли в книгу, в которой Шацкая рассказывает о красоте и хрупкости Земли: в ней портреты людей и животных, пейзажи, легенды, рассказанные гидами, и сочиненные автором сказки.

Посетители ММКВЯ познакомятся с увлекательным проектом "Радио Культура", где артисты и известные люди читают радиопостановки классической и современной литературы.

Насладиться стихотворным творчеством можно будет в рамках "Часа поэзии" от Российского союза писателей.

ММКВЯ и День города

Выставка-ярмарка является не только важным событием в среде книгоиздателей, но и ярким акцентом в культурной жизни столицы. В этом году проведение ярмарки совпадает с празднованием Дня города Москвы. В связи с этим, за пределами ВДНХ в рамках ММКВЯ пройдет параллельная просветительская программа, состоящая из более чем 400 мероприятий.

Одним из самых ярких мероприятий, проводимых в рамках ярмарки, станет вручение единственной российской премии за лучший перевод произведений русской литературы на иностранные языки "Читай Россию/Read Russia", лауреатами которой стали переводчики из восьми стран. А Государственный литературный музей бесплатно проведет серию экскурсий в Доме-музей М.Ю.Лермонтова, Доме-музей А.И.Герцена, Музее-квартире Ф.М.Достоевского, Доме-музей А.П.Чехова, Музее Серебряного века, Музее-квартире А.Н.Толстого, Доме И.С.Остроухова в Трубниках, Доме-музее М.М.Пришвина в Дунино и Доме-музее Б.Л.Пастернака в Переделкине. А Институт перевода организует IV Международный конгресс переводчиков художественной литературы «Литературный перевод как средство культурной дипломатии». В мероприятии примут участие около 400 переводчиков из Европы, США, Аргентины, Китая, стран Ближнего и Дальнего Востока.

Московская международная книжная выставка-ярмарка организована Генеральной дирекцией международных книжных выставок и ярмарок при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Правительства Москвы и Российского книжного союза.

Выставка-ярмарка пройдет с 7 по 11 сентября 2016 года в павильоне ВДНХ №75.

Официальное открытие Московской международной книжной выставки-ярмарки состоится 7 сентября 2016 года в 12:00 на сцене перед павильоном ВДНХ №75. Вход для посетителей откроется с 13:00. В остальные дни время работы ярмарки с 10:00 до 20:00. 11 сентября 2016 года ММКВЯ будет работать до 19:00.

Стоимость входного билета 150 рублей. Электронные билеты можно приобрести на сайте ММКВЯ по сниженной цене.

Программа мероприятий ММКВЯ опубликована на официальном сайте http://mibf.info/ и на страницах групп в социальных сетях https://www.facebook.com/mmkvya/, https://vk.com/mmkvya, https://www.instagram.com/mmkvya/, https://twitter.com/mmkvya/.

Пресс-конференция, посвященная открытию ММКВЯ, состоится 5 сентября 2016 года в 12:30 в пресс-центре ТАСС по адресу Тверской бульвар, дом 2, 2-й этаж. Аккредитация на пресс-конференцию открыта до 4 сентября включительно. Контакты для аккредитации на пресс-конференцию: +79032842541; press-center@tass.ru. Контакты для аккредитации на посещение ММКВЯ: +79160120701, press@mibf.info.