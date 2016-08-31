Бизнес-школы РАНХиГС обеспечивают выпускникам двукратный рост доходов

МОСКВА, 31 августа /РАНХиГС/. Портал "МВА в Москве и России" представил исследование ведущих бизнес-школ страны по критерию увеличения доходов выпускников. По традиции, программы бизнес-образования РАНХиГС занимают уверенное положение лидеров: три структуры в составе РАНХиГС вошли в топ-10.

Второе место, по данным исследования, занял Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС, выпускники которого отмечают увеличение собственных доходов на 96%.

"Мы гордимся этим показателем, потому что на протяжении пяти лет Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС по народным рейтингам газеты "Известия" традиционно занимал 1-2 места по увеличению доходов своих выпускников. ИБДА РАНХиГС – это крупнейшая рыночно-ориентированная бизнес-школа России. Для нас показатель успеха – это карьера выпускников, их способность зарабатывать деньги. То, что в очередном исследовании, которое проводится в нашей стране, ИБДА вновь оказался в группе лидеров, важно и знаково. Это говорит о том, что нам удается помочь нашим слушателям получить необходимые знания, навыки и практический опыт, повлиять на их ментальность так, чтобы они были успешными", - отметил директор Института бизнеса и делового администрирования, проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов.

Показатель роста доходов выпускников Школы IT-менеджмента РАНХиГС составил 75% (4-е место), а программы MBA&EMBA Кингстон/ РАНХиГС – 71% (6-е место). Также в исследовании представлена Высшая школа корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС с результатом в 51% (13-е место) и Высшая школа финансов и менеджмента (ВШФМ) РАНХиГС – 49% (16-е место).

Исследование включает в себя ведущие программы бизнес-образования, обеспечивающие выпускникам высокий доход и самый успешный карьерный рост. В опросе приняли участие 940 выпускников 27 ведущих российских бизнес-школ из пяти федеральных округов. Анкетирование проходило в период с февраля по июнь 2016 года.

По данным портала «МВА в Москве и России», за 2-4 года после окончания программ MBA рост дохода фиксируют практически все выпускники бизнес-школ.

Увеличение дохода (%) у выпускников 2012-2014 гг. выпуска российских бизнес-школ

Высшая школа менеджмента СПбГУ (Санкт-Петербург) 108 Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС 96 Высшая школа бизнеса КФУ (Казань) 81 Школа IT-менеджмента РАНХиГС 75 Бизнес-школа ИМИСП (Санкт-Петербург) 73 Программы MBA&EMBA Кингстон/ РАНХиГС 71 Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС 66 Высшая школа бизнес-информатики ВШЭ 61 Институт коммуникационного менеджмента ВШЭ 59 Moscow Business School 55 Плехановская школа бизнеса Integral 54 Международный институт менеджмента ЛИНК 52 Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС 51 Банковский институт ВШЭ 50 Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО 50 Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС 49 Институт делового администрирования и бизнеса Финансового университета 49 Бизнес-школа МФЮА 47 Международная школа бизнеса Финансового университета 45 Школа бизнеса «Синергия» 44 Высшая школа бизнеса ГУУ 37 Бизнес-школа EMAS (Нижний Новгород) 36 Бизнес-школа ВАВТ 35 Экономический факультет МГУ 35 Байкальская международная бизнес-школа ИГУ (Иркутск) 28 Бизнес-школа УрФУ (Екатеринбург) 27 Высшая коммерческая школа ВАВТ 25

Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС на протяжении последних четырех лет удерживает лидирующее положение в независимом рейтинге портала mba.su, основанном на впечатлениях выпускников бизнес-школ. Слушатели Института, завершившие обучение по программам MBA и EMBA, спустя полтора года отмечают рост собственных доходов.

Преимущества образования в РАНХиГС

Президентская академия - родоначальник бизнес-образования в стране. Первые программы МВА Академии начали прием слушателей в 1999 г.

Президентская академия сегодня - один из признанных лидеров по подготовке менеджеров высшего уровня для российских предприятий и организаций. Свыше трети обучающихся по программам MBA в Российской Федерации – слушатели Академии.

Большинство программ MBA и ЕМВА (Executive Master of Business Administration) РАНХиГС имеют аккредитации самых престижных аккредитующих ассоциаций мира.

Академия имеет широкие международные связи с ведущими зарубежными университетами, в числе которых Стэнфордский и Гарвардский университеты, Университет Дюка (США), Кингстонский университет (Великобритания), другие университеты Германии, Франции, Великобритании.

Отдельные программы MBA в РАНХиГС дают возможность учащимся получить сразу два диплома об образовании - от Академии и от одного из престижных университетов Европы и Америки.

Учеба в элитном российском вузе дает возможность существенно расширить круг деловых знакомств и связей в высшем управленческом эшелоне.

Дмитрий Соколов,

руководитель пресс-службы

Центра общественных связей РАНХиГС

Тел.: +7 (499) 956-99-69

Моб.: +7 (903) 788-38-02

E-mail: sokolov-dn@ranepa.ru

www.ranepa.ru