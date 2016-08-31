Бизнес-школы РАНХиГС обеспечивают выпускникам двукратный рост доходов

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МОСКВА, 31 августа /РАНХиГС/. Портал "МВА в Москве и России" представил исследование ведущих бизнес-школ страны по критерию увеличения доходов выпускников. По традиции, программы бизнес-образования РАНХиГС занимают уверенное положение лидеров: три структуры в составе РАНХиГС вошли в топ-10.
Второе место, по данным исследования, занял Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС, выпускники которого отмечают увеличение собственных доходов на 96%.
"Мы гордимся этим показателем, потому что на протяжении пяти лет Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС по народным рейтингам газеты "Известия" традиционно занимал 1-2 места по увеличению доходов своих выпускников. ИБДА РАНХиГС – это крупнейшая рыночно-ориентированная бизнес-школа России. Для нас показатель успеха – это карьера выпускников, их способность зарабатывать деньги. То, что в очередном исследовании, которое проводится в нашей стране, ИБДА вновь оказался в группе лидеров, важно и знаково. Это говорит о том, что нам удается помочь нашим слушателям получить необходимые знания, навыки и практический опыт, повлиять на их ментальность так, чтобы они были успешными", - отметил директор Института бизнеса и делового администрирования, проректор РАНХиГС Сергей Мясоедов.
Показатель роста доходов выпускников Школы IT-менеджмента РАНХиГС составил 75% (4-е место), а программы MBA&EMBA Кингстон/ РАНХиГС – 71% (6-е место). Также в исследовании представлена Высшая школа корпоративного управления (ВШКУ) РАНХиГС с результатом в 51% (13-е место) и Высшая школа финансов и менеджмента (ВШФМ) РАНХиГС – 49% (16-е место).
Исследование включает в себя ведущие программы бизнес-образования, обеспечивающие выпускникам высокий доход и самый успешный карьерный рост. В опросе приняли участие 940 выпускников 27 ведущих российских бизнес-школ из пяти федеральных округов. Анкетирование проходило в период с февраля по июнь 2016 года.
По данным портала «МВА в Москве и России», за 2-4 года после окончания программ MBA рост дохода фиксируют практически все выпускники бизнес-школ.
Увеличение дохода (%) у выпускников 2012-2014 гг. выпуска российских бизнес-школ
|
Высшая школа менеджмента СПбГУ (Санкт-Петербург)
|
108
|
Институт бизнеса и делового администрирования РАНХиГС
|
96
|
Высшая школа бизнеса КФУ (Казань)
|
81
|
Школа IT-менеджмента РАНХиГС
|
75
|
Бизнес-школа ИМИСП (Санкт-Петербург)
|
73
|
Программы MBA&EMBA Кингстон/ РАНХиГС
|
71
|
Московская международная высшая школа бизнеса МИРБИС
|
66
|
Высшая школа бизнес-информатики ВШЭ
|
61
|
Институт коммуникационного менеджмента ВШЭ
|
59
|
Moscow Business School
|
55
|
Плехановская школа бизнеса Integral
|
54
|
Международный институт менеджмента ЛИНК
|
52
|
Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС
|
51
|
Банковский институт ВШЭ
|
50
|
Школа бизнеса и международных компетенций МГИМО
|
50
|
Высшая школа финансов и менеджмента РАНХиГС
|
49
|
Институт делового администрирования и бизнеса Финансового университета
|
49
|
Бизнес-школа МФЮА
|
47
|
Международная школа бизнеса Финансового университета
|
45
|
Школа бизнеса «Синергия»
|
44
|
Высшая школа бизнеса ГУУ
|
37
|
Бизнес-школа EMAS (Нижний Новгород)
|
36
|
Бизнес-школа ВАВТ
|
35
|
Экономический факультет МГУ
|
35
|
Байкальская международная бизнес-школа ИГУ (Иркутск)
|
28
|
Бизнес-школа УрФУ (Екатеринбург)
|
27
|
Высшая коммерческая школа ВАВТ
|
25
|
|
Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС на протяжении последних четырех лет удерживает лидирующее положение в независимом рейтинге портала mba.su, основанном на впечатлениях выпускников бизнес-школ. Слушатели Института, завершившие обучение по программам MBA и EMBA, спустя полтора года отмечают рост собственных доходов.
Преимущества образования в РАНХиГС
Дмитрий Соколов,
руководитель пресс-службы
Центра общественных связей РАНХиГС
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