Добровольцам Карачаево-Черкесии, погибшим за независимость Абхазии, открыли памятник

Сегодня на Аллее Героев города Черкесска президент Абхазии Рауль Хаджимба и временно исполняющий обязанности главы КЧР Рашид Темрезов приняли участие в открытии памятника "Добровольцам Карачаево-Черкесии, погибшим за свободу и независимость Республики Абхазия".

На митинг собрались родственники погибших земляков, их близкие, друзья, члены республиканского правительства и парламента, духовенство, руководители общественных организаций, горожане.

Новый памятник в Парке Победы – это дань памяти 13 добровольцам из Карачаево-Черкесии, которые погибли, сражаясь за независимость Абхазии. Тогда, в августе 1992 года, абхазскому народу, наравне с другими добровольцами из Северного Кавказа, помощь оказали 119 жителей Карачаево-Черкесии.

Торжественный митинг открылся государственными гимнами России, Республики Абхазия и Карачаево-Черкесии. Перед собравшимися выступил временно исполняющий обязанности главы КЧР Рашид Темрезов.

Он отметил, что открытие памятника павшим добровольцам - знаковое событие, символизирующее собой единение и сплоченность наших братских народов. По словам руководителя региона, тогда, в 1992 году, представители разных народов и вероисповедания из Карачаево-Черкесии показали яркий пример дружественной поддержки, мужества и отваги.

"Тринадцать добровольцев из нашей республики сложили свои головы в освободительной войне абхазского народа. Погибшие воины навсегда останутся в памяти народной, как мужественные и отважные люди. С ратным подвигом добровольцев связаны многие страницы новейшей истории Абхазии, их имена и фамилии золотыми буквами вписаны в летопись Отечественной войны народа Абхазии. Память обо всех, кто в трудную минуту оказался рядом, бережно хранят и передают из поколения в поколение народы братских республик", - сказал врио главы региона.

Рашид Темрезов отметил, что сохранению памяти о погибших добровольцах также способствует успешная деятельность общественной организации "Союз абхазских добровольцев Карачаево-Черкесской республики", зарегистрированной в Карачаево-Черкесии.

В заключении руководитель региона выразил уверенность, что памятник добровольцам станет для будущих поколений символом мужества, братской поддержки и единства, а также напоминанием, что сохранение мира и согласия является самой главной целью и ориентиром наших государств.

Далее выступил Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба. Он назвал открытие памятника добровольцам, "братьям, которые пришли на помощь абхазскому народу в сложнейший момент нашей истории" - замечательным и долгожданным событием.

Рауль Джумкович отметил, что Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годы разделила жизнь на две половины – до и после войны.

"В первые дни войны, перейдя через перевалы, наши братья с Северного Кавказа встали рядом с абхазским народом. Добровольцы ни у кого не спрашивали разрешения, действовали без оглядки на сложности и риски, они были искренне движимы одной единственной целью – отстоять вместе с абхазским народом право на жизнь и государственность. Наш национальный лидер, основоположник Абхазского государства Владислав Ардзинба не раз отмечал, что в той "священной борьбе мы не смогли бы победить без братской помощи народов Северного Кавказа", - сказал президента Абхазии.

Он назвал добровольческое движение мощным фундаментом священного и нерасторжимого братства народов Абхазии и Северного Кавказа.

"Мы никогда забудем мужество и героизм добровольцев. Мы склоняем головы перед памятью павших и низко кланяемся матерям, взрастившим таких отважных сыновей", - сказал Хаджимба.

Рауль Джумкович поблагодарил руководство республики за возведение памятника добровольцам, отдавшим свои жизни за независимости Абхазии, пожелал народу Карачаево-Черкесии и всем народам Северного Кавказа мира, счастья, благополучия, единства.

Далее главы двух республик торжественно открыли памятник погибшим добровольцам, прозвучали оружейные залпы. Была объявлена минута молчания в память о тринадцати земляках, отдавших свои жизни за независимость Абхазии.

В завершении торжественного митинга первые лица Абхазии и Карачаево-Черкесии возложили венки к Вечному огню на Мемориале Славы. К ним присоединились все собравшиеся на торжественном мероприятии.

Сгеодня в рамках официального визита в Карачаево-Черкесию Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с добровольцами Северо-Кавказского региона, которые принимали участие в борьбе за свободу и независимость Абхазии. Рауль Хаджимба подчеркнул, что Абхазию и Северный Кавказ, в том числе и Карачаево-Черкесию, связывает общая история.

"У нас складываются достаточно хорошие отношения со многими субъектами Российской Федерации, с республиками Северного Кавказа, есть определенный наработанные мероприятия, которые хотелось бы сполна реализовать", - отметил Рауль Хаджимба.

Президент Абхазии рассказал присутствующим о планах и перспективах развития государства, о взаимодействии с Россией, а также выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве Абхазии с Карачаево-Черкесией.