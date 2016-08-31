Новый роман Сергея Решетникова "Реалити-шоу ВОЙНА" выдет в печать в сентябре

Московский писатель, сценарист и драматург Сергей Решетников закончил новый роман. Книга "Реалити-шоу ВОЙНА", написанная в жанре фантастики, выйдет в печать в сентябре.

С творчеством Сергея Решетникова хорошо знакомы любители современной прозы. Сильный резонанс вызвала вышедшая ранее книга "Голубая моя Москва. Записки отчаянного натурала", вовлекающая читателя в богемный мир столичной кинематографической тусовки. Роман, являющийся отчасти автобиографическим, рассказывает историю молодого сценариста, обманутого продюсером-геем, и вскрывает суть общества, в угоду общественному мнению лицемерно порицающего людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

Впечатление, которое возникает после прочтения романа, по силе можно сравнить с ощущениями, которые остаются после нашумевшего в свое время "99 франков" французского писателя Фредерика Бегбедера — романа, который рассказывает об обратной стороне внешне роскошного мира рекламы и PR.

Новый, не менее шокирующий роман Сергея Решетникова "Реалити-шоу Война" — это фантастическое произведение, события которого разворачиваются в сравнительно недалеком будущем. Сразу стоит сказать, что роман иллюстрированный: 54 главы произведения дополнены 260 графическими иллюстрациями, автором которых является родной брат писателя Юрий.

"У него случилась операция на позвоночнике, пришло безденежье и я ему таким образом подкинул работу. Я как раз искал художника для своего романа. Говорю: "Бери карандаш. Рисуй. Я буду платить". И так мы выстрадали два романа: "Голубая моя Москва. Записки отчаянного натурала" — около 50 картинок — и "Реалити-шоу Война" — 260 картинок. И это не графический роман. Это полноценный роман, где каждая картинка имеет свое место и где верстка — такое же искусство. Аналогов такой книги в мире нет", — комментирует автор.

Обилие изображений в романе сразу привлекает внимание. Многие современные люди легче воспринимают графическую информацию. Текст, дополненный картинками, идеально балансирует на грани между традиционной прозой и комиксами, которые популярны наравне с традиционными книгами с XIX века.

"Реалити-шоу Война" так же, как и "Голубая моя Москва. Записки отчаянного натурала", имеет отсылки к жизни автора. Так, образ одного из главных героев романа — человека-пружины Джона Хулигана — появился около 10 лет назад, когда Сергею Решетникову после тяжелой автомобильной аварии вживляли сложное титановое устройство с пружинами, предназначенное для поддержания опорно-двигательного аппарата. Именно в тот трудный период реабилитации, когда нужно было учиться жить заново, были сделаны первые наброски к роману, работа над которым растянулась на девять долгих лет.

Сюжет

Жизнь Земли недалекого будущего с полностью "перелопаченной" геополитической картой вертится вокруг телевизионного реалити-шоу "ВОЙНА", в котором идет смертельная борьба между наемниками-людьми и мутантами — ладонниками — настоящими машинами для убийства. Роман можно назвать героическим эпосом, фантастическим боевиком, психологическим триллером и мелодрамой: настолько непросты взаимоотношения героев и многогранен сюжет. Суть романа — соперничество между главой ладонников Иваном Бастоном (Муса ибн Бастон) и майором Джоном Хулиганом, возглавляющим человеческую армию Новой Русской Колумбии. Книга легко читается. Многие признают Сергея Решетникова мастером короткой формы: все его произведения отличают лаконичные предложения, очень точно передающие суть того, что хотел донести автор до читателя.

Об авторе

Сергей Решетников — автор множества рассказов, пьес, сценариев, повестей и романов, современный драматург, по произведениям которого были поставлены несколько успешных спектаклей. Его перу принадлежат пьесы "Мои проститутки", "12 квадратных метров", "Часовой", "Карлик Нос", сценарии "Беги, таись, молчи", "Убить в себе государство", "Стэп бай стэп", романы "Голубая моя Москва", "Человек-Пружина", "Спайс", "Реалити-шоу Война", множество рассказов и других произведений. В 2005 и в 2006 годах Сергей Решетников отмечен наградами на международном конкурсе русскоязычной драматургии "Действующие лица". Неоднозначное творчество писателя вызывает массу эмоций у критиков и читателей. В любом случае хорошо, когда произведения автора не оставляют равнодушными ни поклонников его творчества, ни противников: такие писатели надолго остаются в памяти.