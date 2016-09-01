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Председатель cвердловского Законодательного cобрания поздравила земляков с Днем знаний

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1 сентября, 9:20 UTC+3
За парты на Среднем Урале сегодня сядут около 400 тыс. школьников, аудитории вузов и ссузов займут более 250 тыс. студентов
Материал из 1 страницы
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель Законодательного cобрания Свердловской области Людмила Бабушкина поздравила жителей региона с Днем знаний.

"В Свердловской области созданы все условия для получения качественного образования: в учебном процессе используются современные информационные технологии, инновационные проекты, укрепляется материальная база образовательных учреждений, повышается уровень жизни учителей. В нашей области успешно реализуется приоритетный национальный проект в сфере образования, строятся новые школы, открываются компьютерные классы. При активной государственной и общественной поддержке осуществляются уникальные авторские педагогические программы и развивающие технологии обучения", - сказала она.

Сегодня в Свердловской области трудится более 90 тыс. педагогов - это учителя школ, гимназий и лицеев, воспитатели детских садов и интернатов, преподаватели высших и средне-специальных учебных заведений. Первый учебный год начинается для 55 тыс. детей. В Свердловской области сегодня сядут за парты около 400 тыс. школьников, придут в аудитории вузов и средних профессиональных учреждений более 250 тыс. студентов.

Общий объем расходов регионального бюджета Свердловской области в рамках государственной программы "Развитие образования в Свердловской области до 2020 года" в 2016 году составит почти 48 млрд руб. Из них 15,1 млрд предусмотрено на развитие дошкольного образования, почти 26,1 млрд – на развитие системы общего образования, более 4,5 млрд – на развитие системы профессионального образования в Свердловской области.

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