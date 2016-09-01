Принцесса Анна подарила Северному морскому музею Архангельска медаль "Арктическая звезда"

АРХАНГЕЛЬСК, 1 сентября 2016 года. / Пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области/. Принцесса Анна передала в дар Северному морскому музею в Архангельске медаль "Арктическая звезда". Акция прошла в рамках торжественных мероприятий, посвященных 75-летию прихода в порт Архангельск первого союзного конвоя "Дервиш".

В церемонии приняли участие председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин, губернатор Архангельской области Игорь Орлов, глава Мурманской области Марина Ковтун и командующий Северным флотом, вице-адмирал Николай Евменов.

Государственная награда Соединенного Королевства - медаль "Арктическая звезда" - вручается британским ветеранам и ветеранам Содружества с 2012 года за службу в арктических конвоях 1941–1945 гг.

"Эта награда отмечает те заслуги, ту жертву, которая была принесена моряками и летчиками, которые в очень непростых условиях Заполярья выполняли сложную задачу, – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в России Лори Бристоу. – Для нас эта медаль является символом мужества ветеранов, которые принимали участие в полярных конвоях".

И.о. директора Северного морского музея Евгений Тенетов заверил собравшихся, что награда займет достойное место среди экспонатов музея.

Председатель Государственной Думы Сергей Нарышкин передал Ее Королевскому Высочеству принцессе Анне копии архивных документов ее прапрадеда, великого князя Константина Николаевича Романова, сына Николая I. Он возглавлял Государственный Совет, был морским министром, активно занимался модернизацией русского флота.

"Этот документ – часть проекта Морского устава, над которым работал Ваш прапрадед, с рисунками на полях, сделанными его рукой. С удовольствием передаю его Вам в знак уважения к Вашей семье и к давним связям между нашими странами", – сказал Сергей Нарышкин.

Командующий Северным флотом, вице-адмирал Николай Евменов передал музею новые экспонаты: гильзы от снарядов и прицел 76-миллиметрового корабельного орудия, поднятые с американского транспорта "Томас Дональдсон". Судно, входившее в состав одного из последних союзных конвоев, затонуло на 60-метровой глубине в Баренцевом море около острова Кильдин. Исторические предметы были подняты спасателями Северного флота.

Информационным партнером торжественных мероприятий, посвященных 75-летию прихода первого союзного конвоя "Дервиш" в порт Архангельск, выступило информационное агентство России "ТАСС".

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