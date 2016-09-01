Дискуссия "Как превратить бестселлер в блокбастер" пройдет на ММКВЯ

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МОСКВА, 1 сентября 2016 г. /Пресс-служба ОАО "Генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок"/. На 29-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в рамках Года российского кино пройдет уникальное событие - питчинг литературных произведений для представителей киноиндустрии. Мероприятие состоится 9 сентября в 13:00.
Впервые на ММКВЯ писатели встречаются со знаковыми фигурами из мира кино и театрального бизнеса для питчинга своих литературных произведений.
В этом году на экранизацию и театральную адаптацию представят свои работы лауреаты и финалисты литературной премии "Национальный бестселлер".
В рамках деловой программы ММКВЯ "РЫНОК ПРАВ: книги для театра и кино" участники смогут задать вопросы экспертам, поговорить об аудиовизуальных правах и принять участие в дискуссии на круглом столе "Как превратить бестселлер в блокбастер".
Необходима предварительная (бесплатная) регистрация.
Зарегистрироваться можно здесь: http://mibf.info/rynok-prav