Дискуссия "Как превратить бестселлер в блокбастер" пройдет на ММКВЯ

МОСКВА, 1 сентября 2016 г. /Пресс-служба ОАО "Генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок"/. На 29-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в рамках Года российского кино пройдет уникальное событие - питчинг литературных произведений для представителей киноиндустрии. Мероприятие состоится 9 сентября в 13:00.

Впервые на ММКВЯ писатели встречаются со знаковыми фигурами из мира кино и театрального бизнеса для питчинга своих литературных произведений.

В этом году на экранизацию и театральную адаптацию представят свои работы лауреаты и финалисты литературной премии "Национальный бестселлер".

В рамках деловой программы ММКВЯ "РЫНОК ПРАВ: книги для театра и кино" участники смогут задать вопросы экспертам, поговорить об аудиовизуальных правах и принять участие в дискуссии на круглом столе "Как превратить бестселлер в блокбастер".

Необходима предварительная (бесплатная) регистрация.

Зарегистрироваться можно здесь: http://mibf.info/rynok-prav