УЭХК совершенствует системы управления газовыми центрифугами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Запуск в работу газовых центрифуг (ГЦ) девятого поколения на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК, входит в топливную компанию "Росатома" ТВЭЛ, г. Новоуральск Свердловской области) потребовал значительного усиления контроля и управления технологическими процессами. Об этом сообщили в пресс-службе комбината.

"Параметры "девяток" значительно расширились. ГЦ 9-го поколения значительно превышают по уровню технологичности системы контроля АКСУ-М, которые сейчас обслуживают центрифуги. У современных машин новые характеристики, укомплектованы они дополнительными датчиками, на которые ресурсов АКСУ-М просто не хватает", - сообщили ТАСС на комбинате.

"В сжатые сроки была произведена адаптация программного обеспечения (ПО) существующих систем к условиям новых центрифуг. Это большая работа. Система автоматизации АКСУ-3 подверглась значительной доработке. В частности, в одной из подсистем были разработаны отдельные компоненты программы для контроля секций ГЦ", - объясняет инженер-конструктор метрологической службы Андрей Фукалов.

Имеющуюся систему контроля доработала команда специалистов УЭХК - в частности, группы автоматизации технологических процессов (АТП). В результате появилось обновленное программное обеспечение - симбиоз АКСУ-М и АКСУ-3. Специалисты АТП провели серьезную модификацию и системы контроля электроснабжения секций ГЦ. Для контроля температурных параметров машин было разработано новое программное обеспечение. "Благодаря работе специалистов досрочный пуск секции "девяток" прошел без серьезных замечаний", - сообщили на комбинате.

"Теперь программное обеспечение нужно качественно и оперативно сопровождать, вести техническое обслуживание вычислительной техники. Это обеспечит надежную эксплуатацию доработанных систем", - сообщают в пресс-службе.

В 54-м цехе УЭХК эксплуатируются уже три новых блока "девяток" - первый был запущен в декабре 2013 года, второй блок ГЦ полноправно вошел в технологическую цепочку в апреле 2015 года. В начале декабря 2015 года последние на УЭХК "пятерки" заменили "девятками" в третьем по счету блоке.

УЭХК - крупнейшее в мире предприятие по обогащению урана. Занимает 48% промышленных мощностей разделительного уранового производства в России. Продукция УЭХК закрывает сейчас более 80% экспортных заказов по обогащению урана, размещаемых в нашей стране. Первое в стране предприятие по разделению изотопов урана. Работает с 1949 года, являясь одним из первопроходцев атомного проекта в СССР. Входит в состав топливной компании ТВЭЛ госкорпорации "Росатом". Численность работников составляет около 2,5 тыс., средняя зарплата - более 84 тыс. руб.