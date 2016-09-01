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Международная конференция и выставка "Интернет+Транспорт" пройдет 8 ноября в Москве

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1 сентября, 17:42 UTC+3
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МОСКВА, 1 сентября 2016 г. /ООО "Бизнес Диалог"/. Международная конференция и выставка "Интернет+Транспорт" пройдет 8 ноября в Москве. "Интернет+Транспорт" – мероприятие об IT-технологиях для компаний транспортного сектора. Оно пройдет в рамках серии деловых событий ИРИ "Интернет +". Информационные технологии за последние 10-15 лет круто изменили облик современного транспорта и правила игры для отраслевого бизнеса.  Конференция и выставка “Интернет+Транспорт” - навигатор в мире IT для организаций и предприятий транспортного комплекса. Это обновленная версия проекта "Информационные технологии на транспорте" (Инфотранс), который проходил в Санкт-Петербурге и 20 лет собирал разработчиков ПО, транспортные и промышленные предприятия.

Организатором конференции и выставки "Интернет+Транспорт" выступает компания "Бизнес Диалог" при поддержке Института развития интернета. Цель – содействовать внедрению прогрессивных информационных технологий в российский транспортный сектор, актуализировать дискуссию профессионалов в области IT и транспорта, продемонстрировать новейшие разработки в сфере.

На конференции в Москве будут затронуты вопросы внедрения современных информационных технологий в российскую транспортную отрасль, представлены новейшие технологические разработки, формирующие будущее всей отраслевой индустрии. Представители государства, IT, транспортных компаний и конечных потребителей услуг смогут встретиться в одном месте, чтобы скорректировать свою работу и наметить пути развития всего сектора.

Программой "Интернет+Транспорт" предусмотрено три дискуссии. Первая посвящена вопросам инновационной мобильности и интегрированного транспорта: инвестициям, ролям, монетизации. На второй обсудят судьбу и перспективы Единого билета в России. В фокусе внимания третьей – уберизация логистики и влияние новых технологий на традиционные цепочки поставок. Участие в дискуссиях примут ведущие компании-перевозчики и агрегаторы, регуляторы отрасли и представители технологического сектора и экспертного сообщества.

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