"Большие гастроли" ведущих российских театров продолжаются

МОСКВА, 1 сентября 2016 г. /Федеральный центр поддержки гастрольной деятельности/. Продолжаются гастроли ведущих российских театров в регионах России. Сентябрь в программе Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры РФ – один из самых горячих месяцев.

Открывают программу "Большие гастроли 2016" в сентябре сразу два знаменитых театра. 2 сентября РАМТ начнет свой гастрольный тур по Дальнему Востоку. 17 спектаклей для взрослых и детей увидят зрители в Хабаровске, Биробиджане и в Комсомольске-на-Амуре. РАМТ в сентябре ждут также во Владикавказе и Ярославле.

В Уфе 2 сентября начнет свои гастроли Театр Вахтангова. Прославленный "Евгений Онегин" - первый из пятнадцати спектаклей, которые увидят уфимские театралы.

9 сентября Театр Маяковского сыграет спектакли "Цена" и "Женитьба" в Мурманске.

10 сентября начнутся гастроли сразу в трех регионах. В Пермской области - гастроли театр "Сатирикон", Театр имени Н. Сац порадует своим искусством Тамбовскую область. Театр Пушкина покажет свои постановки в Чебоксарах, а 14 сентября гастроли Театра Пушкина продолжатся в Йошкар-Оле.

Уже традиционно в сентябре Пушкинский театральный центр посетит с гастролями музей-заповедник "Михайловское". В рамках спецпрограммы центра зрителей ждут творческие встречи с любимыми артистами, профессионалов – мастер-классы по свету, звуку и маркетингу, семинары по театральной педагогике и культурной журналистике.

В сентябре начнутся гастроли театров в рамках зарубежной программы Федерального центра поддержки гастрольной деятельности. Гастрольную программу открывает Малый театр. 16 и 17 сентября Малый театр покажет свои спектакли в Республике Узбекистан. Это первые за 25 лет гастроли российского театра в Ташкенте. В Казахстане ждут МХТ имени А.П. Чехова, Республика Азербайджан принимает Театр Маяковского.

В России состоятся гастроли Русского театра имени М. Горького из Астаны, Тбилисского русского театра имени А.С. Грибоедова, Ереванского русского театра имени К.С. Станиславского, театра "Донбасс опера", Минского драматический театр имени М. Горького, Луганского театра "На Оборонной" и Луганской филармонии. Зарубежная программа продлится с сентября по декабрь 2016 года.