В микрорайоне "Искра" Ульяновска началось возведение новой школы на 1100 мест. 1 сентября на городском Общественном совете по развитию образования состоялось подписание разрешения на строительство данного объекта.

Напомним, на пленарном заседании образовательного форума врио губернатора Сергей Морозов обозначил десять основных задач отрасли на новый учебный год, среди которых реализация федеральной программы по строительству современных школ. "До 2025 года на территории края мы должны возвести 15 новых школьных зданий. Это очень весомые капиталовложения из федерального и областного бюджетов. Количество школьников в ближайшее время увеличится в регионе на 20 тыс. человек, и мы должны обеспечить условия для их обучения в одну смену", - отметил в своем выступлении Сергей Морозов.

По словам главы администрации Ульяновска Алексея Гаева, новое учебное заведение в микрорайоне "Искра" станет первым за последние 20 лет, которое будет возведено на территории регионального центра. "Сегодня мы подписали разрешение на строительство школы. Для нас это действительно важный объект. Связано это с тем, что в настоящее время Ульяновская область, в том числе региональный центр, активно развивается. Благодаря позиции и настойчивости врио губернатора Сергея Морозова строительство данной школы стало возможным. Мы разработали всю необходимую проектно-сметную документацию. Это будет школа на 1100 мест, и сдать ее в эксплуатацию мы планируем до 1 сентября 2018 года", - сообщил Алексей Гаев.

Напомним, в декабре прошлого года Ульяновская область вошла в федеральную программу по созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных учреждениях. Важность данной работы подчеркнул 20 августа на Всероссийском августовском совещании педагогических работников председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. В настоящее время в Кузоватовском районе Ульяновской области уже активно возводится уникальная школа-детский сад на 420 мест. По словам и.о. министра образования и науки Натальи Семёновой, строительство новой школы в микрорайоне "Искра" регионального центра станет вторым объектом в рамках реализации данной программы. "Учреждение будет включать в себя 33 класса и будет разделено на отдельные блоки - для начальной школы и для средних и старших классов. Проектно-сметная документация готова в полном объёме, ее разработка была тщательной и уже получено положительное заключение государственной экспертизы. Проект школы отвечает всем современным требованиям, а по оснащению во многом превосходит существующие общеобразовательные учреждения", - отметила Наталья Семёнова.

Кроме учебных кабинетов в новом учебном заведении будут предусмотрены современный спортивный и тренажерный залы, актовый зал, информационно-библиотечный центр и кабинеты для занятий внеурочной деятельностью. Также предполагается, что школа будет полностью приспособлена для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, здесь появятся пандусы, поручни, специализированные туалеты, учебное место для учащихся данной категории. Особое внимание будет уделено оснащению кабинетов новейшим технологичным оборудованием для углубленного изучения предметов физико-математического и ИТ-направлений.

Как отметили жители микрорайона "Искра", необходимость строительства школы здесь появилась давно. На сегодняшний день население микрорайона в возрасте от 6,5 до 18 лет составляет порядка 1,5 тыс. человек.